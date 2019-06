കേന്ദ്രത്തിൽ കിട്ടിയതിന് ബിഹാറിൽ മറുപടി? ബിജെപിക്ക് 1 മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകി നിതീഷ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ജെഡിയു അംഗങ്ങളെ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ബിഹാറില്‍ മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. ബിജെപിക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടു. ആരു മന്ത്രിയാകുമെന്ന് ബിജെപി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ബിജെപിക്കായി ഒഴിച്ചിട്ട മന്ത്രിസ്ഥാനത്തില്‍ പിന്നീട് ആളുവരുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ മോദി അറിയിച്ചു.



കേന്ദ്രത്തിൽ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ജെഡിയുവിന് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം മാത്രം നൽകിയതിൽ നിതീഷ് കുമാറും പാർട്ടിയും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനാലാണ് നിതീഷ് കുമാർ ബിഹാറിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര സീറ്റുകളിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ ജയിച്ചുവെന്ന കണക്കു നോക്കാതെ ഒരോ സീറ്റ് വീതമാണ് എല്ലാവർക്കും നൽകിയത്.



അതേസമയം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്‍ ചേരില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ജെഡിയു. ഭാവിയിലും മന്ത്രിസഭയില്‍ ചേരേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനമെന്ന് ജെഡിയു നേതാവ് കെ.സി.ത്യാഗി പറഞ്ഞു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു മുന്നോട്ട് വച്ച നിര്‍ദേശം സ്വീകാര്യമല്ല. മന്ത്രിസഭയില്‍ ചേരേണ്ടെന്ന തീരുമാനം അന്തിമമാണെന്നും കെ.സി. ത്യാഗി വ്യക്തമാക്കി.

അര്‍ഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മോദി മന്ത്രിസഭയില്‍ ചേരാത്തതെന്നാണ് ജെഡിയുവിന്റെ നിലപാട്. ബിഹാറിൽ മത്സരിച്ച 17 സീറ്റുകളിൽ 16ലും ജെഡിയു വിജയിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി അവർ മത്സരിച്ച 17 സീറ്റിലും വിജയിച്ചു.

English Summary: Angry over central berths Nitish Kumar responds in kind in state