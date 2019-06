നന്ദദേവി കൊടുമുടിയിൽ ഹിമപാതം: നാലുപേരെ രക്ഷിച്ചു, എട്ടുപേരെ കാണാതായി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നന്ദദേവി കൊടുമുടിയിൽ ഹിമപാതത്തിൽപ്പെട്ട ബ്രിട്ടിഷ് പൗരൻമാരായ നാല് പർവതാരോഹകരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഹെലികോപ്ടർ മാർഗം ഇവരെ രക്ഷിച്ചത്. കാണാതായ എട്ടുപേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. മോശം കാലാവസ്ഥ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് നന്ദദേവി.

നാല് ബ്രിട്ടിഷ് പൗരൻമാർ, രണ്ട് അമേരിക്കൻ പൗരൻമാർ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളേയുമാണ് കാണാതായത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. ചില ടെന്റുകൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എവറസ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി അപകടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

മെയ് 13നാണ് സംഘം ട്രക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. മെയ് 26നായിരുന്നു തിരിച്ച് മുൻസിയാരി ബേസ് ക്യാംപിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. തിരിച്ചെത്താതായതോടെ മെയ് 31നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരും.

English summary: Four rescued, eight still missing on avalanche in Uttarakhand