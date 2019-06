ശബരിമല സംസ്ഥാന വിഷയം; നിയമനിർമാണത്തിനു സർക്കാർ തയാറാകണം: പിള്ള

കോഴിക്കോട്∙ ശബരിമലയാണു പരാജയത്തിനു കാരണമെന്നു സിപിഎമ്മും സിപിഐയും കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർത്തു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമാണത്തിനു ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള.

തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശബരിമല സംസ്ഥാന വിഷയമാണെന്നും നിയമനിർമാണം നടത്താൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും ശ്രീധരൻ പിള്ള പറഞ്ഞു. ശബരിമല സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

