എറണാകുളത്ത് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി: ആശങ്ക വേണ്ട

തിരുവനന്തപുരം∙ എറണാകുളത്ത് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. ലക്ഷണം കണ്ടാല്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് സാധാരണനടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.രോഗിയേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല- മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നും വൈകുന്നേരമോ നാളെ രാവിലെയോ നാഷണൽ ലാബിലെ പരിശോധന ഫലം ലഭിക്കൂ. എന്നിട്ട് മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കാന്‍സര്‍ ചികില്‍സയ്ക്ക് നടപടിക്രമം അടുത്തയാഴ്ച പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോട്ടയം മെഡി. കോളജാശുപത്രിയിലെ വീഴ്ചയെത്തുടര്‍ന്നാണ് വിശദീകരണം. കോട്ടയത്ത് കാന്‍സറില്ലാത്ത രോഗിക്ക് കീമോ നല്കിയത് മനോരമന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

എറണാകുളത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഗിയിൽ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള അറിയിച്ചു.

പനി ബാധിച്ചെത്തുന്ന രോഗികളില്‍ നിപ്പ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ തുടര്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായാല്‍ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നല്‍കുമെന്ന് കലക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ആശങ്കയും ഭീതിയും പരത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

