ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ശേഷം രാജ്നാഥ് സിങ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് ആദ്യ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് സിയാച്ചിനിൽ. കരസേന മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തും മന്ത്രിയോടൊപ്പമുണ്ടാകും. കരസേനയുടേയും വ്യോമസേനയുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്നാഥ് സിങ് വിലയിരുത്തി.

ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ നിയന്ത്രണ രേഖയിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യുദ്ധഭൂമിയാണ് സിയാച്ചിൻ. ഇവിടെയുള്ള സൈനികരുമായും രാജ്നാഥ് സിങ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.



English summary: Siachen to be Rajnath Singh's first visit as defence minister