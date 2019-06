സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബൂത്തിലും പ്രദീപ്കുമാർ പിന്നിൽ; കാരണം തേടി സിപിഎം

കോഴിക്കോട്∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എ.പ്രദീപ് കുമാർ സ്വന്തം വീട് ഉൾപ്പെടുന്ന ബൂത്തിലും പിന്നിലായതിന്റെ കാരണങ്ങൾ സിപിഎം പരിശോധിക്കുന്നു. നഗരമേഖലയിൽ സിപിഎം വോട്ടുകൾ ചോർന്നതിനു പിന്നിൽ വിഭാഗീയതയാണെന്ന ആരോപണത്തെ, സ്ഥാനാർഥിയുടെ സ്വന്തം ബൂത്തിൽ വോട്ടുകുറഞ്ഞതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിരോധിക്കാനാണു പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം.



എ.പ്രദീപ്കുമാറിന്റെ വീടുൾപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ 23–ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ യുഡിഎഫ് 415 വോട്ടു നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫിനു ലഭിച്ചത് 397 വോട്ടാണ്. ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൽഡിഎഫ് ലീഡ് നേടാറുള്ള ബൂത്തിൽ ഇക്കുറി പ്രദീപ്കുമാർ 18 വോട്ടുകൾക്കു പിന്നിലായി. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ഈ ബൂത്തിൽ 222 വോട്ട് നേടി. എ.പ്രദീപ്കുമാർ നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് പിന്നിലായതു സിപിഎമ്മിനു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.

പ്രദീപ്കുമാർ 3 വട്ടം വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ 4,558 വോട്ടിന്റെ ലീഡാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്. 2016ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 27,873 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു പ്രദീപ്കുമാറിന്റെ വിജയം. കരുവിശ്ശേരിയിലെ വിഭാഗീയപ്രശ്നങ്ങളാണു വോട്ടുചോർച്ചയ്ക്കു കാരണമെന്നായിരുന്നു ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ഇതിന്റെ പേരിൽ ചിലരെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനും ഔദ്യോഗികപക്ഷം നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു.

സ്ഥാനാർഥിയുടെ സ്വന്തം ബൂത്തിൽ പോലും പിന്നിലായതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിഭാഗീയ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാണു മറുവിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം. ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തെ പ്രമുഖ നേതാവു തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേരിട്ടു മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ബൂത്തിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി പിന്നിലായതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.

English summary: A.Pradeep kumar didn't get lead even in his own booth