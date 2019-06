ഭാര്യയെ കൊന്നു, മകനെ കെട്ടിത്തൂക്കി; വിഡിയോയെടുത്ത് മകൾ; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ബെംഗളൂരു ∙ മകനെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയ പിതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ വിഭൂതിപൂരിലാണ് 45 വയസുള്ള സുരേഷ് ബാബു 12 വയസുകാരൻ വരുണിനെ വീട്ടിലെ ഫാനിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഭാര്യയെയും ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസ് പറ​ഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭാര്യ തറയിൽ കിടക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

ചെറിയ മേശയി‍ൽ കയറി നിൽക്കുന്ന സുരേഷ് ബാബു കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കവിരി ചുറ്റി മുറുക്കി ഫാനിൽ കെട്ടുന്നതാണ് വിഡിയോ. കുട്ടി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. കടക്കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു.

എല്ലാവരെയും കൊന്നശേഷം സ്വയം ജീവനൊടുക്കാനായിരുന്നു ബാബുവിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഭയപ്പെട്ട മകൾ അലാം അടിച്ചതിനാൽ അയൽവാസികൾ ഓടിക്കൂടി പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

