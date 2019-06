എൻഡിഎയിൽ അസ്വാരസ്യം; ഇഫ്താറിൽ‌ പങ്കെടുക്കാതെ ജെഡിയുവും ബിജെപിയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിഹാറിൽ ഭരണകക്ഷികളായ ജെഡിയുവും ബിജെപിയും തമ്മിൽ ഉടലെടുത്ത അസ്വാരസ്യം രൂക്ഷമായി. ജെഡിയു സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്‌താർ പാർട്ടിയിൽനിന്നു ബിജെപി നേതാക്കൾ വിട്ടുനിന്നു. ബിജെപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുശീൽ മോദി സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ ജെഡിയു നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തില്ല.

ബിജെപിയെ തഴഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരുപാർട്ടികളും ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നത്. ബിജെപിക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിച്ചിട്ടു. ആരു മന്ത്രിയാകുമെന്നു ബിജെപി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ബിജെപിക്കായി ഒഴിച്ചിട്ട സ്ഥാനത്തില്‍ പിന്നീട് ആളു വരുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ മോദി അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്രത്തിൽ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ജെഡിയുവിന് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം മാത്രം നൽകിയതിൽ നിതീഷും പാർട്ടിയും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനാലാണ് നിതീഷ് ബിഹാറിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. നിതീഷിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിരിക്കണമെന്നു ബിജെപിയുടെ മുൻ സഖ്യകക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ ലോക് സമത പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്‌വാഹ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

നിതീഷിന്റെ വഞ്ചനയുടെ അടുത്ത ഇരയാണ് ബിജെപി. ജനവിധിയെ മാനിക്കാത്ത നേതാവാണു നിതീഷ് കുമാറെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ബിജെപിയെ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്. സഖ്യകക്ഷികളെ വഞ്ചിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയാണ്. അടുത്തതു ബിജെപിയുടെ ഊഴമാണ്. കാത്തിരുന്നോളൂ, ഒട്ടും വൈകാതെ നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കാം– ഖുശ്‌വാഹ പറഞ്ഞു.

മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരില്‍ ഇനി ഭാഗമാവില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ചു നിൽക്കുകയാണു ജെഡിയു. ഭാവിയിലും മന്ത്രിസഭയില്‍ ചേരേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനമെന്നു ജെഡിയു നേതാവ് കെ.സി.ത്യാഗി പറഞ്ഞു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു മുന്നോട്ടുവച്ച നിര്‍ദേശം സ്വീകാര്യമല്ല. മന്ത്രിസഭയില്‍ ചേരേണ്ടെന്ന തീരുമാനം അന്തിമമാണെന്നും ത്യാഗി വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്‌സഭയില്‍ 16 എംപിമാരുള്ള ജെഡിയുവിനു മറ്റു സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കു സമാനമായി ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനമാണു ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണു സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗമാവില്ലെന്നു നിതീഷ് പറഞ്ഞത്. എന്‍ഡിഎയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എംപിമാരുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാര്‍ട്ടിയാണു ജെഡിയു. ബിഹാറിൽ മത്സരിച്ച 17ൽ 16 സീറ്റിലും ജെഡിയു വിജയിച്ചിരുന്നു.

