ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടു വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. സ്ത്രീകള്‍ക്കു ബസിലും മെട്രോയിലും സൗജന്യ യാത്ര നടപ്പിലാക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൽ മുഖ്യം. ഡല്‍ഹി ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പറേഷന്റെ ബസ്സുകളിലും ഡല്‍ഹി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മള്‍ട്ടി മോഡല്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് സിസ്റ്റത്തിലും ഡല്‍ഹി മെട്രോയിലുമാണു സ്ത്രീകള്‍ക്കു സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുക.

സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന 40 ലക്ഷം യാത്രക്കാരില്‍ 30 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് കാരണവും സുരക്ഷയുടെ പേരിലും യാത്ര ലഭിക്കാത്ത സ്ത്രീകള്‍ക്കു തീരുമാനം ഗുണകരമാകുമെന്നു കേജ്‌‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്ന കനത്ത പരാജയം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മറികടക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണു തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെന്നു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

യാത്ര സൗജന്യമാക്കുന്നതുവഴി സ്ത്രീകളെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലേക്കു കൂടുതലായി ആകര്‍ഷിക്കാനും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയുമെന്നാണു സർക്കാർ കരുതുന്നത്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. ഡിടിസി ബസുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു സാധിക്കുമെങ്കിലും കേന്ദ്ര– സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് പകുതിവീതം ഓഹരിയുള്ള ഡൽഹി മെട്രോയിൽ ഇത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്നു സംശയമുണ്ട്.

തീരുമാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സർക്കാരിനു കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും. മെട്രോയിലെ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ട്. ഡല്‍ഹി ഗതാഗതമന്ത്രി കൈലാഷ് ഗാലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിരവധി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയശേഷമാണു പ്രഖ്യാപനം. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡൽഹിയിലെ ഏഴ് സീറ്റിലും വിജയിച്ചതു ബിജെപിയായിരുന്നു. 2015ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 70ല്‍ 67 സീറ്റും ആം ആദ്മിയാണു നേടിയത്.

