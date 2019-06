കാവിക്കോട്ട ഇളകിയില്ല; മഹാഘട്ബന്ധൻ വിട്ട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎസ്പി ഒറ്റയ്ക്ക്

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിജെപിയെ തകർക്കാൻ ബിഎസ്പിയും എസ്പിയും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച മഹാഘട്ബന്ധൻ സഖ്യം പൊളിയുന്നു. വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 11 സീറ്റിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നു ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി (ബിഎസ്പി) അധ്യക്ഷ മായാവതി പറഞ്ഞു. ബിഎസ്പിയും എസ്പിയും ചേർന്നുള്ള സഖ്യം ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയമായിരുന്നു.

സഖ്യം ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് ബിഎസ്പി അധ്യക്ഷ മായാവതി പറഞ്ഞു. യാദവ വോട്ടുകളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ കുടുംബത്തിനുപോലും യാദവ വോട്ടുകൾ നേടാനായില്ലെന്നും മായാവതി പറഞ്ഞു. ഘട്ബന്ധൻ രൂപീകരിച്ചതോടെ വൻ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വൻപരാജയമായിരുന്നു ഫലം. അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ഭാര്യ ഡിംപിൾ യാദവ്, ബന്ധുക്കളായ അക്ഷയ്, ധർമേന്ദ്ര എന്നിവരടക്കം തോറ്റു.

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 80 സീറ്റിൽ 62ഉം ബിജെപി നേടി. എസ്പി–ബിഎസ്പി സഖ്യത്തിന് 15 സീറ്റ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 11 സീറ്റിൽ 9 എണ്ണം ബിജെപിയും രണ്ട് എണ്ണം ബിഎസ്പിയുമാണ് നേടിയിരുന്നത്. 2022ൽ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സഖ്യമായി മത്സരിക്കുമെന്ന് അഖിലേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകുകയാണെന്നാണു മായാവതിയുടെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

English summary: Mayawati says BSP will fight bypolls alone