കൊച്ചി ∙ ചികിൽസ തേടിയ യുവാവിന് നിപ ബാധിച്ചുണ്ടോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പുണെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി. എറണാകുളം കലക്ടറേറ്റിൽ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂം തുറക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകും.

എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രത്യേക വാർഡ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽനിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തെ ഇവിടേക്കു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

നിപ രോഗികളെന്നു സംശയിക്കുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക ആംബുലൻസുകളും ലഭ്യമാക്കും. മാസ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗി എവിടെയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അവിടെയെല്ലാം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു.

നിപ സംശയിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെ കുറിച്ചു പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കലക്ടർ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച് മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പൊതു– സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ മുഹമ്മദ് സഫിറുല്ല അറിയിച്ചു.



