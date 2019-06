കൊച്ചിയിൽ നിപയോ? ഫലം ഉച്ചയോടെ; പ്രതിരോധത്തിന് സജ്ജമെന്നു മന്ത്രി

കൊച്ചി ∙ നിപ്പ ലക്ഷണങ്ങളോടെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ വിദ്യാർഥിയുടെ പരിശോധനഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കും. ഫലം ഉച്ചയോടെ ലഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ പറഞ്ഞു. പുണെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചാല്‍ പ്രതിരോധത്തിനു സജ്ജമാണെന്നും മന്ത്രി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ വിദ്യാർഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, പഠനാവശ്യത്തിനായി യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ അടുത്തിടപഴകിയ ആളുകൾ എല്ലാം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. നിപ്പ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരുന്ന തരത്തിലേക്ക് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സംസ്ഥാനത്തു വീണ്ടും നിപ്പ ഭീതിയുയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. പറവൂരിൽ കടുത്ത പനി ബാധിച്ച യുവാവിന് നിപ്പ വൈറസ് ബാധയെന്ന തരത്തിൽ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് നിപ്പ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു. എന്നാൽ ഇവ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കലക്ടർ മുഹമ്മദ് സഫിറുല്ല അറിയിച്ചു.

