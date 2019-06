കാൻസർ‌ സ്ഥിരീകരിക്കാതെ കീമോതെറപ്പി; കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാന്‍സര്‍ സ്ഥിരീകരിക്കാതെ സ്വകാര്യ ലാബിലെ പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യുവതിക്കു കീമോതെറപ്പി നല്‍കിയെന്ന ആരോപണത്തില്‍ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് കേസെടുത്തു. കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഗുരുതരമായ അശ്രദ്ധയുണ്ടായത്.

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി മൂന്നാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് അടിയന്തര വിശദീകരണം നൽകണം. കേസ് ജൂലൈ രണ്ടിന് പരിഗണിക്കും. മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ പി.കെ.രാജുവാണ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്.



ആലപ്പുഴ കുടശനാട് സ്വദേശി രജനിക്കാണ് കാൻസർ സ്ഥിരീകരിക്കാതെ കീമോതെറപ്പി നൽകിയത്. സ്വകാര്യ ലാബിലെ പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ ഇവർക്കു കാൻസര്‍ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിൽസ തുടങ്ങി. ഒറ്റത്തവണമാത്രം ചെയ്ത കീമോതെറപ്പിക്കു പിന്നാലെ മുടിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. വീഴ്ച ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ സ്വകാര്യലാബിൽ നൽകിയ സാംപിള്‍ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം തിരികെ വാങ്ങി പതോളജി ലാബിൽ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കാൻസർ കണ്ടെത്താനായില്ല.

ഇതോടെ സാംപിളുകൾ തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിൽ എത്തിച്ചും പരിശോധന നടത്തി. കാൻസർ കണ്ടെത്താനാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി മുഴ നീക്കം ചെയ്തു. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലാബിനുമുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രജനി ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകി. സംഭവം വാർത്തയായതോടെ സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിനു നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Woman who has no cancer given chemotherapy Human rights panel charges case