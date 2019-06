കൊല്ലപ്പെട്ടത് 3 പ്രവർത്തകർ‌; മമത സർക്കാർ കാലാവധി തികയ്ക്കില്ല: ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ ബംഗാളിൽ മമത സർക്കാർ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്‌വർഗീയ. ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പരാമർശം.

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതിനെത്തുർന്ന് മൂന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിരവധി പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെവിയിൽ ചൂടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചതുപോലെയാണ് മമത പ്രതികരിക്കുന്നത്.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജയ്ശ്രീറാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിന്ദയായി മാറുന്നത്. മമതയുടെ ഭാവി ജനങ്ങൾ തീരമാനിക്കും. ബിജെപി പ്രവർത്തകരോട് ഇഞ്ചിഞ്ചായി പ്രതികാരം ചോദിക്കുമെന്നു മമത പറഞ്ഞത് നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി.

1.5 കോടി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ബംഗാളിൽ ഉള്ളത്. അവർക്ക് പൗരത്വവും റേഷൻ കാർഡുമെല്ലാം നൽകി. യഥാർഥ പൗരൻമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ കുടിയേറ്റക്കാർ അപഹരിക്കുകയാണ്. ബംഗാളിലെ സ്വദേശികളായ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്.

കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബത്തെ മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് വിളിച്ചത് മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയതു പ്രകാരമല്ല. എന്നാൽ മമത അതൊരു കാരണമാക്കി ചടങ്ങിൽ നിന്ന് ഒഴിയുകയായിരുന്നു. വികസനത്തിൽ ഏറെ പിന്നിലായ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനം തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary: Mamata is not going to complete its full term: Kailash Vijayvargiya