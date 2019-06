നിപ്പ: ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ കൂടി; ഭയം വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ഭയാനകമായ സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇല്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ. പനി ബാധിച്ച് അഞ്ചു പേർ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച നഴ്സുമാരാണ്. പറവൂർ സ്വദേശിയും യുവാവിന്റെ സഹപാഠിയും ചാലക്കുടിക്കാരനുമായ മറ്റൊരു യുവാവുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല. യുവാവുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 311 പേരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ഭയാനകമായി ഒന്നുമില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതീവശ്രദ്ധ വേണം. സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ദിവസത്തെ സ്ഥിതികൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷം തീരുമാനമുണ്ടാകും. അവധി നൽകിയാലും മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാകും. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ബുധനാഴ്ചയും കൊച്ചിയിൽ തങ്ങി സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, എറണാകുളത്ത് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരന്റെ നില മെച്ചപ്പെട്ടു. യുവാവിന്റെ പനി കുറഞ്ഞു. പറവൂര്‍ സ്വദേശിക്കാണ് നിപ്പ ബാധിച്ചത്. ഉറവിടം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിശോധനകള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി. തൊടുപുഴയിലും,തൃശൂരിലും എറണാകുളത്തും പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ, നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജപ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍ പൊലീസ് രണ്ടു കേസ് റജിസ്ററര്‍ ചെയ്തു.

കേന്ദ്രസംഘം എത്തി

നിപ്പയെ നേരിടാൻ മരുന്നടക്കം കേരളത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍ അറിയിച്ചു . ഡല്‍ഹി എയിംസില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കേന്ദ്രസംഘവും കേരളത്തിലെത്തി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഡോ രുചി ജയ്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഴംഗസംഘമാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ മെഡിക്കൽ ടീമുകളുടെ യോഗം ചേർന്ന് തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച നടത്തി.

രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ

കോഴിക്കോട്ട് മുൻപ് നിപ്പയെ എങ്ങിനെ പ്രതിരോധിച്ചോ അതിനേക്കാള്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിപ്പ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും മുമ്പേ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. രോഗബാധയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോ ള്‍രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാള്‍ ഈ സീസണില്‍ രോഗം ബാധിച്ച ആദ്യത്തെയാളാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഒപ്പം സമാനലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പക്കലുള്ള റിബാവറിന്‍ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ആവശ്യത്തിന് എത്തിക്കാനും നടപടിയായി.

നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എറണാകുളം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡിനു പുറത്ത് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ജീവനക്കാരന്‍. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കല്‍ ∙ മനോരമ

കേരളത്തിന്റെ ഓരോ പരിശ്രമത്തെയും ഒപ്പം നിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ . രണ്ടുവട്ടം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍ മന്ത്രി കെ.കെ. ഷൈലജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹിയിലും കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നു. മരുന്നുകള്‍ വിമാനത്തിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും നടപടിയെടുത്തു

ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട നിപ്പ വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിച്ചതിന്‍റെ മുന്നനുഭവത്തില്‍ നിന്നാണ് കൊച്ചിയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് രൂപം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഒരിക്കല്‍ രോഗത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലും.

എറണാകുളത്ത് അതീവ ജാഗ്രത

ജില്ലയിൽ നിപ്പ രോഗം സംശയിക്കപ്പെട്ട യുവാവിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ യോജിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ. പുണെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം നിപ്പ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിപ്പയാകാനിടയുണ്ടെന്ന സംശയം നേരത്തെ ഉണ്ടായതിനാൽ ആവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടികൾ നേരത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും സാധിച്ചിരുന്നു.



വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ എറണാകുളം ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ യോഗം ചേർന്നു. നിപ പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം വഴിയായിരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

ഫോറസ്റ്റ്, മൃഗസംരക്ഷണം, തൊഴിൽ വകുപ്പുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ഇതര സംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാംപുകൾ സന്ദർശിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.

ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ അവരുടെ ഭാഷയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അറിയാവുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം. ആയുർവേദ, ഹോമിയോ വകുപ്പുകൾ പനി, മറ്റു ഗുരുതര ലക്ഷണങ്ങളോടെയെത്തുന്നവരെ അലോപ്പതി സംവിധാനത്തിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യണം.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസ്വാഭാവിക സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പന്നിവളർത്തു കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റും വവ്വാലുകളുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കണം. ഫാമുകളെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കണം. വനംവന്യജീവി വകുപ്പും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കേണ്ടതാണെന്നും യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തുൾപ്പെടുന്ന ഏഴിക്കര ബ്ലോക്ക് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നിപ സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക പരിശീലനം നടത്തി ജില്ലാ സർവൈലൻസ് ഓഫിസർ ഡോ. ശ്രീദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിൽ ഡപ്യൂട്ടി ഡിഎംഒ ഡോ. വിദ്യ കെ.ആർ. ക്ലാസ്സെടുത്തു.

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അടുത്ത 21 ദിവസത്തേക്കായി പ്രത്യേക കർമ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ജില്ലാ ആർസിഎച്ച് ഓഫീസർ ഡോ. ഷീജ എൻ.എ യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം വടക്കേക്കരയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രതിരോധ നടപടികൾ വിശദീകരിച്ചു.

ഇത് കൂടാതെ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് ഇന്ന് പരിശീലനം നൽകും. പനിബാധിതരായി എത്തുന്ന രോഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ, ഒരുക്കേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും ബോധവൽക്കരണം നൽകും. പനി ബാധിച്ച കാലയളവിൽ രോഗിയുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നവരുടെയും, പരിചരിച്ചവരുടെയും വിശദമായ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആരോഗ്യ നില ദൈനംദിനം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. 311 പേരുടെ പട്ടികയാണ് ഇത് വരെ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇവരോട് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുവാനുള്ള നിർദേശമാണ് നൽകിയത്.

കോഴിക്കോട് നിപ്പ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അന്നത്തെ ജില്ലാ കലക്ടർ യു.വി. ജോസ്, കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ ഡോ. ആർ.എസ്ഗോപകുമാർ, ആരോഗ്യകേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോ. നവീൻ എന്നിവർ ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമിലെത്തി ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി. രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ കൃത്യമായ പട്ടിക ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് യു.വി. ജോസ് നിർദേശിച്ചു. രോഗികളെയും രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെയും ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടു പോകുവാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് അനുവർത്തിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ പങ്കു വെച്ചു. ചെന്നൈ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് എപിഡെമിയോളജിയിൽ നിന്നുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഡോ. തരുൺ, ഡോ. ആരതി, ഡോ. ഹരി എന്നിവരും കൺട്രോൾ റൂം സന്ദർശിച്ചു.

രോഗത്തെ കുറിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്കകൾ ദുരീകരിക്കാൻ കലക്ടറേറ്റിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കി. 1077 എന്ന ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ ധാരാളം ഫോൺ വിളികൾ എത്തുന്നുണ്ട്. രോഗം പകരുന്നതെങ്ങിനെയെന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഭൂരിപക്ഷം വിളികളും. തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ചും വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം സംബന്ധിച്ചും വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതായ യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തുന്നതും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Nipah: Health department prepares list of 311, no need to panic says health minister shylaja