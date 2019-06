ബാലഭാസ്കറിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കും; സോബിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ കാറപകടത്തില്‍ മരിച്ച ബാലഭാസ്കറിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിക്കും. ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പണം തിരിമറി നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ കലാഭവൻ സോബിയുടെ മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും.

സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസില്‍ പ്രകാശൻ തമ്പിയുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പ്രതികളായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഡിആര്‍ഐ സംഘം ബാലഭാസ്കറിന്റെ പിതാവ് കെ.സി. ഉണ്ണിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലഭാസ്കറിന്റെ പിതാവ് കെ.സി. ഉണ്ണിയുടെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ചും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹുത്തുക്കളായ പ്രകാശൻ തമ്പി അടക്കമുള്ളവരെ സംശയമുണ്ടെന്നും കൊലപാതകമാണോയെന്നു പരിശോധിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പിതാവിന്റെ പരാതി. പ്രകാശൻ തമ്പി സ്വർണക്കടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായതോടെയാണ് മരണത്തിൽ വീണ്ടും സംശയമുണർന്നത്.

