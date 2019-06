തൃണമൂൽ നേതാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു; പിന്നിൽ ബിജെപിയെന്ന് ആരോപണം

കൊൽക്കത്ത∙ അ‍ഞ്ജാതരുടെ വെടിയേറ്റ് ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നിർമൽ കുന്ദു കൊല്ലപ്പെട്ടു. നോർത്ത് കൊൽക്കത്തയിൽ നിംന്റയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണു സംഭവം. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം വെടിയുതിർക്കുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

നിംന്റയിലെ ഒരു ചായക്കടയിൽ ഇരുന്നു പ്രദേശവാസികളുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കുന്ദു. പാഞ്ഞെത്തിയ ബൈക്കിനു പിന്നിലിരുന്നയാൾ തൃണമൂൽ നേതാവിനു നേരെ രണ്ടു വട്ടം വെടിയുതിർത്തു. നിലത്തു വീണ കുന്ദുവിനെയും നിർത്താതെ പോകുന്ന ബൈക്കും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സംഭവം നടന്ന ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവിടെയെത്തും മുൻപു മരിച്ചിരുന്നു.

സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രണ്ടു പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ചിലരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി തിങ്കളാഴ്ച കുന്ദുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കും. നോർത്ത് ദംദം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ആറാം വാർഡ് പ്രസിഡന്റാണ് നിർമൽ കുന്ദു.

കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ബിജെപിയാണെന്ന് തൃണമൂൽ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ തൃണമൂലിന് ഉള്ളിൽതന്നെയുള്ള വഴക്കുകളാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബിജെപി–തൃണമൂൽ പോര് ബംഗാളിൽ മുറുകുന്നതിനിടെയാണ് നേതാവിന്റെ കൊലപാതകം.

