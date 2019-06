വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം എൽപി തലം മുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം: മുഖ്യമന്ത്രി

ചെമ്പൂച്ചിറ (തൃശൂർ) ∙ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തോടു പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു സമൂഹത്തോടുള്ള നീതികേടാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം എൽപി തലം മുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണു സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.



കൊടകര, ചെമ്പൂച്ചിറ ഗവ.എച്ച്എഎസ്എസിൽ സംസ്ഥാനതല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികൾക്കായി നീന്തൽ കുളമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതാർഹമാണ്. ലഹരി മാഫിയയാണു വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രധാന ശത്രുവെന്നും ലഹരിക്കെതിരായി ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



