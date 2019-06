കോട്ടയം ∙ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികില്‍സ കിട്ടാതെ രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.

സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിരുന്നു. പിആര്‍ഒയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആശയമവിനിമയത്തിലുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു കാരണം. വെന്റിലേറ്റർ ഒഴിവുണ്ടോയെന്നു അന്വേഷിക്കാതെ രോഗിയെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ച കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കും പിഴവ് സംഭവിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

വെന്റിലേറ്റർ ഒഴിവില്ലാത്തതിനാൽ നിപ്പ വാർഡിൽ കിടത്താമോയെന്നു പിആർഒ അന്വേഷിച്ചു. ഇതിനിടെ അവർ രോഗിയുമായി പോയെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. രണ്ട് മണിക്കു രോഗിയുമായി എത്തിയ ബന്ധുക്കൾ 17 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചുപോയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നു. കുറ്റക്കാരായ ഡോക്ടർമാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രമമെന്നു മരിച്ച തോമസ് ജേക്കബിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അധികൃതരുടെ വാദം തോമസ് ജേക്കബിന്റെ മകള്‍ റെനി‌ നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. ആദ്യം കണ്ടത് നഴ്സിനെയും ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെയുമാണ്. ഇവര്‍ കയ്യൊഴിഞ്ഞതോടെയാണ് പിആര്‍ഒയെ സമീപിച്ചതെന്നും റെനി വ്യക്തമാക്കി. ജേക്കബ് തോമസ് മരിച്ചത് ന്യുമോണിയ മൂർച്ഛിച്ചെന്നാണു പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്.

കടുത്ത പനിയും ശ്വാസതടസവും മൂലം കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നെത്തിയ തോമസ് ജേക്കബ് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണു മരിച്ചതെന്നാണു ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. ആദ്യം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും പിന്നീട് കോട്ടയത്തെ രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ച തോമസിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ആരും തയാറായില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ആംബുലന്‍സില്‍ വച്ചായിരുന്നു മരണം. ‌സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പരിശോധിക്കും.

English Summary: Man dies after he was 'denied' treatment; no medical negligence says kottayam medical college