മന്ത്രിസഭായോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് സിദ്ദു; തോൽവിക്ക് ഏവരും ഉത്തരവാദികൾ

ചണ്ഡീഗഡ് ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പഞ്ചാബിൽ നടന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് നവജോത് സിങ് സിദ്ദു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിലെ നഗരമേഖലകളിൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ പരാജയം സിദ്ദുവിന്റെ മോശം പ്രവർത്തനം മൂലമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് വിമർ‌ശിച്ചിരുന്നു. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണു സിദ്ദു വിട്ടുനിന്നത്.

‘ഇതൊന്നും അനുവദിക്കാനാകില്ല. ക്രിക്കറ്റിലായാലും രാജ്യാന്തര കമന്ററിയിലായാലും കഴിഞ്ഞ 40 വർഷവും ഞാൻ മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂട്ടായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു പകരം എന്നെയും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പിന്റെയും മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതു ശരിയല്ല’– വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സിദ്ദു പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പഞ്ചാബിൽ 13 ൽ 8 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. സിദ്ദുവിന്റെ പ്രകടനം മോശമായതിനാലാണ് നഗരമേഖലകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടതെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ദിവസം അമരീന്ദർ പറഞ്ഞിരുന്നു. നഗരമേഖലകളാണു പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചതെന്നും അനാവശ്യ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും സിദ്ദു പറഞ്ഞു.

താൻ എന്നും അമരീന്ദറിനെ മൂത്ത സഹോദരനെ പോലെയാണ് കണ്ടത്. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ആരോപണം ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സിദ്ദു പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭയിലെ തദ്ദേശവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണു സിദ്ദു.

