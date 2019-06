നീറ്റ് ഫലത്തിൽ മനംനൊന്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നു വിദ്യാർഥിനികൾ ജീവനൊടുക്കി

ചെന്നൈ ∙ ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ(നീറ്റ്)യിലെ പരാജയത്തിൽ മനംനൊന്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നു വിദ്യാർഥിനികൾ ജീവനൊടുക്കി. പരീക്ഷാഫലം വന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യകൾ. ചെന്നൈ–വില്ലുപുറം സ്വദേശി മോനിഷ, തിരുപുരൂർ സ്വദേശി റിതുശ്രീ, പട്ടുകോട്ട സ്വദേശി വൈഷ്യ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നീറ്റിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നു വിദ്യാർഥികൾ ജീവനൊടിക്കിയിരുന്നു.

നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യകൾ കൂടിവരുന്നതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും പ്രതിപക്ഷവും. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നീറ്റിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു.

18 വയസ്സുള്ള മോനിഷ ഇന്നലെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ മോനിഷ കഴിഞ്ഞ വർഷം റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒരു വർഷത്തോളം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുത്തത്. രണ്ടാം തവണയും പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ ആറു വിദ്യാർഥികളാണ് നീറ്റിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. 9 വർഷത്തോളം ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് ഒഴിവായിരുന്നു. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ സീറ്റിൽ പ്രവേശനം നടന്നിരുന്നത്.

ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ദേശീയ തലത്തിൽ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം ഏകീകരിക്കുകയും നീറ്റ് ഫലത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നടത്തണമെന്ന നിയമം വരികയും ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാകില്ലെന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.

നീറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള നിരന്തരമായി ആത്മഹത്യകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യകൾ തടയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാര്യമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്.

നീറ്റ് പരീക്ഷ സംസ്ഥാനത്തു നിർത്തലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഡിഎംകെ നേതാവ് എം.കെ സ്റ്റാലിൻ അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസും ഇടതു പാർട്ടികളും ഡിഎംകെയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

