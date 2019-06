ബിജെപിയുടെ വോട്ടിങ് ശതമാനം ഏറ്റവും വർധിച്ചതു കേരളത്തിൽ: ശ്രീധരൻപിള്ള

ആലപ്പുഴ ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ വോട്ടിങ് ശതമാനം ഏറ്റവും വർധിച്ചതു കേരളത്തിലാണെന്നു ദേശീയ നേതൃത്വം വിലയിരുത്തിയതായി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള. ഈ നേട്ടത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. വോട്ടിലുണ്ടായ നേട്ടം വിജയമാകാതിരുന്നതും യുഡിഎഫ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതും പരിശോധിക്കും. ശബരിമല വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നു നേരത്തെ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നുവെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപിയിൽ നേതൃമാറ്റം ആവശ്യമില്ലെന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി.രമേശ് പറഞ്ഞു. ശബരിമല വിഷയം കൊണ്ടാണു ബിജെപി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് സമാഹരിച്ചത്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ബിജെപിയുടെ വോട്ടുവിഹിതം വർധിച്ചതിനു പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നു ശബരിമല വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ബിജെപിക്കൊപ്പമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണു വോട്ടുവിഹിതത്തിലെ വലിയ വർധന.



പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ട് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014നെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നര ലക്ഷം വോട്ട് വർധിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ വോട്ട് വർധിച്ച ഏക പാർട്ടി ബിജെപിയാണ്. അവസാന നിമിഷം എൽഡിഎഫ് വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിലേക്ക് ഒഴുകിയതാണ് എൽഡിഎഫിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു.



