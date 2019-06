വട്ടിയൂർക്കാവില്‍ ജയം ഉറപ്പിക്കാന്‍ ബിജെപി; ആ ലീഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമം

തിരുവനന്തപുരം∙ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബിജെപി തയാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി. ലോക്സഭയില്‍ ബൂത്തുതല വോട്ടുപരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കി കുറവുകള്‍ നികത്താനുള്ള നടപടികളാണ് തുടങ്ങിയത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎമ്മിന്റെ പതിനയ്യായിരം വോട്ടുകള്‍ ശശിതരൂരിനു ലഭിച്ചുവെന്ന് ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ എസ്. സുരേഷ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 168 ബൂത്തുകളില്‍ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കിട്ടിയ വോട്ടുകളുടെ കണക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബിജെപി തയാറെടുക്കുന്നത്. ബിജെപി പ്രതീക്ഷിച്ചത് 51,000 വോട്ടാണ്. കുമ്മനം രാജശേഖരന് 50,709 വോട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ശശിതരൂര്‍ നേടിയത് 53, 545 വോട്ട് . 2,836 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം. ഇത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവുമെന്നു ബിജെപി കരുതുന്നു



2016 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിലെ കെ. മുരളീധരന്‍ 7,622 വോട്ടിനാണു കുമ്മനത്തെ തോല്‍പ്പിച്ചത്. അന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ ടി.എന്‍. സീമയ്ക്ക് 40,441 വോട്ടു കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പില്‍ സി.ദിവാകരനു കിട്ടിയത് 29, 414 വോട്ടുമാത്രം.



സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയ ചര്‍ച്ചകളിലേക്ക് ഇതുവരെ ബിജെപി കടന്നിട്ടില്ല. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വൈകാതെ യോഗം ചേര്‍ന്ന് തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും

