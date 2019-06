തൊടുപുഴ / കോട്ടയം ∙ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അധികാര വടംവലി മൂർച്ഛിക്കുന്നു. ചെയർമാൻ മരിച്ചാൽ മകൻ ചെയർമാനെന്നു പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലെന്നു തുറന്നടിച്ചു ചെയർമാൻ പി.ജെ.ജോസഫ് പോർമുഖം തുറന്നു. കെ.എം.മാണിയുടെ മരണാനന്തരം ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ച ജോസ് കെ.മാണിയോടു തുറന്ന യുദ്ധത്തിനു തയാറാണെന്ന സൂചനയാണു ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു പങ്കുവച്ചത്.

‘ജോസ് കെ.മാണി പാർട്ടി പിളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനു എതിരുനിൽക്കുന്നതു ജോസ് ആണ്. പാർട്ടിയിൽ അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി താൻ നിലകൊള്ളും. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ തയാറാകുന്നില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു കത്തു നൽകിയിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ടാകില്ല. ചെയർമാൻ മരിച്ചാൽ മകൻ ചെയർമാനെന്നു പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ല’– പി.ജെ.ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



ഇതിനിടെ, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം വിളിക്കാന്‍ ജോസഫിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജോസ് കെ.മാണി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കത്തുനല്‍കി. തോമസ് ചാഴികാടന്‍ എംപി, എംഎല്‍എമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍, എന്‍.ജയരാജ് എന്നിവരും കത്തില്‍ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സമവായത്തിലൂടെ തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ വഴിമുട്ടി.



ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തര്‍ക്കം പാർട്ടിയുടെ പിളര്‍പ്പിലേക്കു വഴിമാറുമോയെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറല്ലാതെ പി.ജെ.ജോസഫും ജോസ് കെ.മാണിയും നിലപാടിലുറച്ചതോടെ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായി. പാര്‍ട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പംനിര്‍ത്തി ജോസ് കെ.മാണി ഇതിനോടകം ജോസഫിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ മാസം 9ന് മുന്‍പ് പാർലമെന്ററി യോഗം ചേര്‍ന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സമവായത്തിലെത്തുമെന്നാണ് ജോസഫ് പറയുന്നത്.



സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചെയര്‍മാനെ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണു ജോസ് കെ.‌മാണി വിഭാഗം. പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാനായി നിലവിലെ വര്‍ക്കിങ് ചെയര്‍മാന്‍ ജോസ് കെ.മാണി മതിയെന്നാണു ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം. 10 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്മാരുടെ പിന്തുണ ജോസിനുണ്ട്. ‌സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചത് ഈ സാഹചര്യം മറികടക്കാനാണ്.



ഭരണഘടനാപരമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചല്ല ചെയര്‍മാനെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്നും ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ജോസ് കെ.മാണി ബദൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബദൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാനുള്ള ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം പാർട്ടി വിരുദ്ധമാണെന്നു ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‌ലയന സമയത്തെ ധാരണകളെ ജോസഫ് വിഭാഗം അട്ടിമറിച്ചെന്നാണ് എതിർപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം.



English Summary: Kerala Congress (M) factions stick to their stands over electing new leader