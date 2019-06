ലെവൽക്രോസിങ്ങുകളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറ പരിഗണനയിൽ

പാലക്കാട്∙ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നടപടി വേഗത്തിലാക്കാനും ലെവൽക്രേ‍ാസിങ്ങുകളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നത് റെയിൽവേ പരിഗണിക്കുന്നു. പദ്ധതി ബേ‍ാർഡ് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതായാണു സൂചന.

തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം വിജയമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ഭൂരിഭാഗം ഗേറ്റുകളിലും ഒ‍ാട്ടേ‍ാമാറ്റിക് സംവിധാനമായെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചു പലപ്പേ‍ാഴും സിഗ്നൽ സംവിധാനം മെ‍ാത്തം തകരാറിലാകുന്നത് ട്രെയിൻ സർവീസുകളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗേറ്റിൽ ഇടിക്കുന്ന വാഹനത്തിനെതിരെ പെ‍ാലീസ് നടപടി വൈകുന്നതും പതിവാണ്.

ക്യാമറകളിലൂടെ നിയമലംഘനം നേരിട്ടു കണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അപകടം കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ ട്രെയിൻ സർവീസിനെ ബാധിക്കുന്ന വിധം വർഷത്തിൽ ശരാശരി 60 വാഹനാപകടം ഗേറ്റുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതായാണു കണക്ക്. മെ‍ാത്തം 100 ലധികം അപകടമുണ്ടാകുന്നതായാണു റെയിൽവേ സുരക്ഷാസേനാ റിപ്പേ‍ാർട്ട്.



ഡിവിഷനിലെ 577.74 കിലേ‍ാമീറ്റർ പാളത്തിൽ 144 ഗേറ്റുകളി‍ൽ 137 എണ്ണവും സ്വയംപ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. ഒ‍ാട്ടേ‍ാമാറ്റിക് ഗേറ്റുകൾ വ്യാപകമായിട്ടും അപകടം കുറയുന്നില്ല. ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള 25 കിലേ‍ാ വാട്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ ചരക്കുവാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചു വൈദ്യുതിവിതരണം താറുമാറാകുന്നതും സർവീസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആനകളെ വാഹനങ്ങളിൽ കെ‍ാണ്ടുപേ‍ാകുന്നതും വൈദ്യുതി തടസപ്പെടുത്തുന്നതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

