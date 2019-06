വൻ കുതിപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘അതിബുദ്ധി’; ഇന്ന് തെലങ്കാനയിൽ കാലിടറി കോൺഗ്രസ്

ഹൈദരാബാദ്∙ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയില്‍ പൈലറ്റായിരുന്ന ഉത്തംകുമാര്‍ സിങ് റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമ്പോൾ താടിയില്ലായിരുന്നു. തെലങ്കാനയില്‍ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷമേ താടി വടിക്കൂവെന്നായിരുന്നു 2016ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞ. അതിനു ശേഷം താടി വടിക്കാതെയായിരുന്നു പൊതുവേദികളിലും ഉത്തംകുമാർ എത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നു തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റും തെലങ്കാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു–പ്രവർത്തകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ‘ക്യാപ്റ്റൻ’.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഉത്തംകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റി. കോൺഗ്രസ് ദയനീയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. ആകെയുള്ള 119 സീറ്റില്‍ കോൺഗ്രസിനു ലഭിച്ചത് 19 സീറ്റ്. ഉത്തംകുമാർ ഹുസൂറാബാദ് എംഎല്‍എയുമായി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസ് ഒരു അതിബുദ്ധി കാണിച്ചു. ഉത്തംകുമാറിനെത്തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തിറക്കി. വൻകുതിപ്പായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. നൽഗൊണ്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തംകുമാർ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ജയിച്ചു. എന്നാൽ ഉത്തംകുമാറിനെ മത്സരത്തിനിറക്കിയ തീരുമാനം വൈകാതെ തിരിച്ചടിക്കുന്ന കാഴ്ചയ്‌ക്കാണു തെലങ്കാന സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

ലോക‌്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു തന്നെ തെലങ്കാനയിലെ നിരവധി കോൺഗ്രസ‌് നേതാക്കൾ ബിജെപിയിലേക്കു ചേക്കേറിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരില്‍ പലരും ഭരണകക്ഷിയായ ടിആര്‍എസിനോട് അനുഭാവം കാണിക്കാനും തുടങ്ങി. കുറഞ്ഞത് ഏഴ് എംഎൽഎമാരെങ്കിലും ടിആ‍ർഎസ് പക്ഷത്തേക്കു കൂറുമാറി. ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉത്തംകുമാർ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതോടെ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗബലം പതിനെട്ടായി ചുരുങ്ങി. അവരിൽ 12 പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടിആര്‍എസിനൊപ്പം അണിചേർന്നു. തെലങ്കാന നിയമസഭയില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ അംഗസംഖ്യ ആറായി. ഉത്തംകുമാർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം സ്പീക്കറോട് കോൺഗ്രസിന് നടപടി ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി കോടതിയിൽ നിന്നു പോലും കോൺഗ്രസിന് അനുകൂല നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല – ആവശ്യത്തിന് എംഎൽഎമാരില്ലാത്തതു തന്നെ ഇവിടെയും തിരിച്ചടി.

എംഎൽഎയെന്ന നിലയിൽ ഉത്തംകുമാറിന്റെ രാജി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള കൂറുമാറ്റമുണ്ടായത്. കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിലേറ്റുമെന്നും ഹൈദരാബാദിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ പ്രഗതി ഭവന്‍ സർക്കാർ ആശുപത്രിയാക്കും എന്നെല്ലാം 2018ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെല്ലുവിളിച്ച ഉത്തംകുമാറിനു മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമെന്ന സ്ഥാനം പോലും കോൺഗ്രസിനു നഷ്ടമായ ദയനീയ കാഴ്ച കാണേണ്ടി വന്നു. നിയമസഭയിൽ 10% പ്രാതിനിധ്യമാണ് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കാൻ വേണ്ടത്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാട്ടി വിക്രമാകയ്ക്ക് കാബിനറ്റ് റാങ്കും ഇല്ലാതാകും.

തെലങ്കാനയിലെ ഉപരിസഭയായ ലെജിസ്‌ലേറ്റിവ‌് കൗൺസിലില്‍ ആകെയുള്ള നാല‌് കോൺഗ്രസ‌് കൗൺസിലർമാരിൽ മൂന്നുപേരും നേരത്തെതന്നെ ടിആർഎസിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ഇത്തവണ ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനഘടകത്തിലെ ആഭ്യന്തരപ്രശ‌്നം ആളിക്കത്തിച്ചതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

കൂട്ടക്കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിനെതിരെ നിയമസഭയിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നില്‍ ഉത്തംകുമാര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാര്‍ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം ശബ്ദം അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി ടിആര്‍എസ് പണം നല്‍കി എംഎല്‍എമാരെ സ്വാധീനിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആരോപണം. തെലങ്കാനയിൽ പട്ടാപ്പകൽ ജനാധിപത്യം കശാപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ടതായി നിലവിളിക്കുകയല്ലാതെ ഉത്തംകുമാറിനു മുന്നിൽ മറ്റു വഴികളും ഇല്ലായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനു വോട്ടു ചെയ്ത ജനത്തെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്നതെന്നു നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനു മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ നയിച്ച് ഉത്തംകുമാർ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 88 സീറ്റ് നേടിയാണ് ടിആർഎസ് അധികാരം നിലനിർത്തിയത്. അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎമ്മിന് നിലവിൽ 7 എംഎൽഎമാരുണ്ട്.

