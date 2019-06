മൂന്നു വയസുകാരിയെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി സ്വന്തം മകളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി: പൊലീസ്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ 10000 രൂപയെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലിഗഡില്‍ 3 വയസ്സുകാരിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി കുപ്പത്തൊട്ടിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഒരാള്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷം മുമ്പു സ്വന്തം മകളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെന്നു പൊലീസ്. ആ കേസില്‍ ഭാര്യയാണ് ഇയാളെ ജാമ്യത്തില്‍ ഇറക്കിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളും സഹീദ് എന്നയാളും ചേര്‍ന്നാണ് മൂന്നു വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊന്നത്. കുപ്പത്തൊട്ടിയില്‍നിന്നു നായ്ക്കള്‍ കടിച്ചുവലിച്ചു പുറത്തിട്ടതോടെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തില്‍ രാജ്യമെങ്ങും അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. രോഷമുയര്‍ന്നു. ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ പൊലീസിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. വീടിനു സമീപം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 3 വയസ്സുകാരിയെ മേയ് 31നാണു കാണാതായത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സമീപത്തെ കുപ്പത്തൊട്ടിയില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ അയല്‍വാസികളായ 2 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി.

കടം വാങ്ങിയ തുകയില്‍ ബാക്കിയുള്ള 10,000 രൂപ മുത്തച്ഛന്‍ തിരികെ ചോദിച്ചതിലുള്ള പ്രതികാരത്തിനു കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്നു പ്രതികള്‍ സമ്മതിച്ചു. മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തിട്ടും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പൊലീസ് മടിച്ചതു ജനരോഷത്തിനു കാരണമായി. നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും രോഷമുയര്‍ന്നതോടെയാണ് അറസ്റ്റുണ്ടായത്.

കൃത്യവിലോപത്തിന് 5 പൊലീസുകാരും സസ്‌പെന്‍ഷനിലായി. കേസന്വേഷണത്തിനു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്‌ഐടി) നിയോഗിച്ചു. കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്‌ന്നെടുത്ത നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോപണം പൊലീസ് നിഷേധിച്ചു. മൃതദേഹം ജീര്‍ണിച്ചുതുടങ്ങിയതിനാല്‍ അങ്ങനെ തോന്നിയതാകാമെന്നാണു പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. കുട്ടിയുടെ കയ്യും കാലും ഒടിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചശേഷം കഴുത്തു ഞെരിച്ചുകൊന്നുവെന്നാണു പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്. ലൈംഗികപീഡനം നടന്നതായി സൂചനകളില്ല.

English Summary: Aligarh Murder Accused Had Raped His Daughter In 2014, Say Police