ചുമതലയേറ്റശേഷം ആദ്യമായി വിദേശത്ത്; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മാലിദ്വീപിൽ

മാലി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാലിദ്വീപിലെത്തി. രണ്ടാമതും പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ആദ്യമായാണു പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശരാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്നത്. വിദേശികൾക്കു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവായ റൂൾ ഓഫ് നിഷാൻ ഇസുദ്ദീൻ നൽകിയാണ് മോദിയെ സ്വീകരിച്ചത്.

മാലിദ്വീപ് പാർലമെന്റിനെ മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ വിവിധ നേതാക്കൻമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മാലിദ്വീപിലേക്ക് ഫെറി സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

മോദിയും മാലിദ്വീപ് പ്രസിഡന്റും ചേർന്ന് കോസ്റ്റൽ സർവൈലൻസ് റഡാർ സിസ്റ്റവും മാലിദ്വീപ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 2018 നവംബറിൽ പ്രസിഡന്റ് സോലിഹിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മോദി മാലിദ്വീപില്‍ എത്തിയിരുന്നു.



English summary: PM Modi arrives in Maldives for first foreign visit