മന്ത്രിപദത്തിൽ മാറ്റം, 8 ഉപദേശക സമിതിയിലും പുറത്ത്: പഞ്ചാബില്‍ സിദ്ദുവിന് കഷ്ടകാലം

ചണ്ഡീഗഡ് ∙ പഞ്ചാബിൽ മന്ത്രിപദത്തിനു പിന്നാലെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ നിന്നും നവജോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ ഒഴിവാക്കി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം നൽകിയ എട്ട് ഉപദേശക സംഘങ്ങളിൽ ഒന്നിലും സിദ്ദുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തേ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് സിദ്ദുവിന്റെ മന്ത്രിക്കസേരയ്ക്കും ഇളക്കം സംഭവിച്ചിരുന്നു.



അമരീന്ദർ സിങ് മന്ത്രിസഭയിൽ തദ്ദേശവികസന വകുപ്പു മന്ത്രിയായിരുന്നു സിദ്ദു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മന്ത്രിസഭാ അഴിച്ചുപണിയിൽ തദ്ദേശവകുപ്പിൽ നിന്ന് അധികം പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വൈദ്യുത, പാരമ്പര്യേതര ഊർജ വകുപ്പിലേക്ക് സിദ്ദുവിനെ മാറ്റി. ഇതുവരെ സിദ്ദു അവിടെ ചുമതലയേറ്റിട്ടില്ല.

സിദ്ദുവിന്റെ ഭാര്യയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ നവജോത് കൗറിനു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചത് അമരീന്ദർ ഇടപെട്ടതിനാലാണെന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണങ്ങളിൽ സിദ്ദു അമരീന്ദറിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത മറനീക്കി പുറത്തുവന്നു.

എന്നാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോണ്‍ഗ്രസിന് നഗരമേഖലകളിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കാത്തത് സിദ്ദുവിന്റെ മോശം പ്രവർത്തനം കാരണമാണെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിധി വന്ന ശേഷം അമരീന്ദർ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയം കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും തന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ നോക്കേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പഞ്ചാബിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ദു വിട്ടുനിന്നിരുന്നു.

