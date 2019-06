പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിട്ടും അഴിമതിയുടെ ലാഞ്ചന പോലും ഏറ്റില്ല: ആന്റണിയെ തുണച്ച് വിഷ്ണുനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരഞ്ഞടുപ്പിനുശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പുറത്തും മുതിർന്ന നേതാവ് എ.കെ.ആന്റണിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനും തെറ്റായ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനും മനഃപൂര്‍മായ ചില ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതു പ്രതിഷേധാര്‍ഹമാണെന്ന് എഐസിസി സെക്രട്ടറി പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സഖ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍ ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണമാണ് ചില കുത്സിത കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നതെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ വിഷ്ണുനാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘2014 ലേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സഖ്യകക്ഷികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് യുപിഎ 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. സഖ്യകക്ഷികളുമായി അത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആന്റണിയാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശത്തില്‍ ഒരു തരത്തിലും സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്നു വാശിപിടിച്ചതു ബിഎസ്പി അധ്യക്ഷ മായാവതിയാണ്. ബംഗാളിൽ ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎം സ്വീകരിച്ചതെന്നു ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയും സൂര്യകാന്ത് മിശ്രയും തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അവരെ വിമര്‍ശിക്കാതെ, ആന്റണിയിലേക്ക് ഇത്തരം ആരോപണം തിരിച്ചുവിടുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.



ഡല്‍ഹിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാറായപ്പോള്‍, ഹരിയാനയും പഞ്ചാബും വലിച്ചിട്ട് സഖ്യചര്‍ച്ച പൊളിച്ചത് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയ്ക്കുള്ളിലെ ചില ബിജെപി ഏജന്റുമാരാണ്. രാഷ്ട്രീയ മാന്യതയുടെ ആള്‍രൂപമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ ചെളിവാരി എറിയുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി എന്തെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഒന്നാം യുപിഎയിലും രണ്ടാം യുപിഎയിലും പ്രതിരോധമന്ത്രി എന്ന മര്‍മപ്രധാന സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ടും അഴിമതിയുടെ ലാഞ്ചനപോലും ഏല്‍ക്കാതെ, കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആന്റണി, രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ക്കെല്ലാം മാതൃകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും അതിലുടനീളം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യവും തലമുറകള്‍ക്ക് പ്രചോദനമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍പ്പോലും അന്യംനിന്ന് പോകുന്ന അത്തരം മാതൃകകളുടെ അവശേഷിപ്പുകളെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞു അക്രമിക്കുന്നവരോട് സഹതാപമേയുള്ളൂ’– വിഷ്ണുനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയുടെ പേരില്‍ ആന്റണിക്കും കെ.സി.വേണുഗോപാലിനും എതിരെ ഉയരുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങളെന്ന് ആക്ഷേപവുമായി കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പഴംതീനി വവ്വാലുകളെ തിരിച്ചറിയണമെന്നു കെപിസിസി ട്രഷറര്‍ ജോണ്‍സണ്‍ ഏബ്രഹാം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ആന്റണിക്കെതിരായ ഗൂഢനീക്കം പാര്‍ട്ടിയെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വി.എംസുധീരന്റെ വിമര്‍ശനം. രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ആന്റണിയോ വേണുഗോപാലോ പകരം അധ്യക്ഷപദവിയില്‍ വരുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ ശക്തമായപ്പോഴാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ പോസ്റ്റുകള്‍ വന്നത്.



കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപ്പുവച്ച കലം പോലെയാകുമെന്നും അധ്യക്ഷപദത്തിന്റ മഹത്വം കളയരുത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പരാമര്‍ശങ്ങള്‍. ആന്റണിയുടെയും വേണുഗോപാലിന്റെയും വളര്‍ച്ചയില്‍ അസൂയപൂണ്ട ചില ഗ്രൂപ്പ് മാനേജര്‍മാരാണു പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ ആക്ഷേപം. വിമര്‍ശനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കേരളത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളാരും മുന്നോട്ടുവരാതിരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ആന്റണിക്കെതിരായ വിമര്‍ശനത്തെ മകന്‍ അജിത് ആന്റണി മാത്രമാണു ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ നേരിട്ടത്.



കോണ്‍ഗ്രസിന്റ അഭ്യുദയകാംക്ഷികള്‍ ചമയുന്ന ചില നിക്ഷിപ്ത താല്‍പര്യക്കരാണു പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് പിന്നിലെന്നും ഇവരെ തിരിച്ചറി‍ഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നും സുധീരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ ഗൂഢനീക്കം പാര്‍ട്ടിയെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുമെന്നും സുധീരന്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളായി ചിലര്‍ മാറ്റുകയാണ്. കര്‍ട്ടന്റെ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന, വിഡ്ഢികളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന, പഴം തീനി വവ്വാലുകള്‍ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നു ജോണ്‍സൺ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.



