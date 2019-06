വിപണി ആവേശത്തിൽ തന്നെ: മഴ വൈകുന്നതിൽ നെഞ്ചിടിപ്പ്

കൊച്ചി∙ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ 12000ത്തിനും 40000ത്തിനും മുകളിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച നിഫ്റ്റിക്കും സെൻസെക്‌സിനും പിന്നീട് താളം തെറ്റുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കണ്ടത്. ദിവാൻ ഹൗസിങ് കടക്കെണിയിലകപ്പെട്ടതും, ജിഡിപി വളർച്ചാ ശോഷണം ആർബിഐ ശരിവച്ചതും വിപണിക്കു കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ കെണിയൊരുക്കി. എങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി നിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് 7.5% വളർച്ച ലോകബാങ്ക് അടിവരയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിപണിക്കു ഗുണകരമാണ്. ആർബിഐ നിരക്കു കുറച്ചതും വിപണിക്ക് ഊർജം നൽകുന്നതാണ്.



വിദേശ നിക്ഷേപകരും ലോക്കൽ ഫണ്ടുകളും തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിദേശ നിക്ഷേപം 2019ൽ മാത്രം 60000 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ആഴ്ചയുടെ അവസാന രണ്ട് ദിനങ്ങളിൽ വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വദേശി ഫണ്ടുകളും കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള വില്പനയാണ് നടത്തിയത്.

ശക്തിപ്പെടാൻ മടിക്കുന്ന കാലവർഷവും ഇതു വരെയും ശക്തമാകാത്ത പൊതുവിപണിയും പുറത്തു വരുന്ന പുത്തൻ ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പ് കണക്കുകളും സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ ശോഷണ കണക്കുകളും വിപണിക്ക് വരും നാളുകളിൽ ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയായേക്കും. ഓഹരി വിപണിയിലെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചത്തെ പ്രകടനങ്ങളും പുതിയ ആഴ്ചയുടെ പ്രതീക്ഷകളും വിലയിരുത്തുകയാണ് ബഡ്ഡിങ് പോർട്ഫോളിയൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൽട്ടന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ.



ആർബിഐ നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ



കടമെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തയാകാനായി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് റീപോ റേറ്റിൽ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ നാലിലൊന്നു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. ‘റേറ്റ് കട്ട്’ പ്രതീക്ഷയിൽ ബാങ്കിങ്, ബാങ്കിതര ഓഹരികൾ വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റവും നേടിയിരുന്നു. കേന്ദ്രബാങ്കിന്റെ വായ്പാനയം ന്യൂട്രലിൽ നിന്നും അക്കമോഡേറ്റീവ് ശൈലിയിലേക്കു മാറുന്നത് വിപണിക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ്. ആർബിഐയുടെ അടുത്ത വായ്പാ നയ അവലോകന യോഗവും നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനയുള്ളത്.



ആർബിഐയുടെ പോളിസി പ്രഖ്യാപന പ്രകാരം റിപോ നിരക്ക് അഥവാ ബാങ്കുകൾ ആർബിഐയിൽനിന്നുമെടുക്കുന്ന കടത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട നിരക്ക് 6% ൽനിന്നും 5.75 ശതമാനത്തിലേക്കും റിവേഴ്‌സ് റിപോ നിരക്ക് 5.75 ൽ നിന്നും 5.50 % ലേക്കും കുറയും. കരുതൽ ധനാനുപാതം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. ബാങ്കുകൾ ഈ നിരക്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കു നൽകാൻ തയാറായാൽ ഇഎംഐകളിലും പലിശയിലും കുറവുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ് വരുമാനത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പലിശ വരുമാനം കുറയുമെന്നത് തിരിച്ചടിയാണ്.



രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വ്യാവസായിക വളർച്ചാ സൂചിക കൂപ്പു കുത്തുന്നതുമാണ് ആർബിഐയുടെ നിരക്കിളവുകൾക്ക് ആധാരമായത്. ജി-സെക്ബോണ്ട് വരുമാനം 6.91 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതിനാൽ ഈ വർഷമിനിയും നിരക്കിളവുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ജിഡിപി വളർച്ചാ പ്രതീക്ഷ ആർബിഐ 7.2ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 7 ശതമാനമായി ചുരുക്കിയത് മാന്ദ്യ ഭീഷണി ശരിവെക്കുന്ന നടപടിയായാണ് വിപണി വിലയിരുത്തിയതും, പ്രതികരിച്ചതും. എന്നാൽ ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമാണെന്നും 2020ൽ ലോക സാമ്പത്തിക രംഗം ക്രമപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇന്ത്യയും വളർച്ചയുടെ പുതുപടവുകൾ താണ്ടി തുടങ്ങുമെന്നും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വിലയിരുത്തുന്നു.



ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് പരാധീനതകൾ

രണ്ട് മുൻ നിര ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുടെ റേറ്റിങ് അമേരിക്കൻ ഏജൻസിയായ ഫിച്ച് റേറ്റിങ് കുറച്ചതിന്റെ ക്ഷീണം മാറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണവും വ്യാപ്തിയും വിപണിയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. 41000 കോടിയിൽ രൂപയാണ് 2017-18 വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ്സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വിവിധ സംഭവങ്ങളിലായി തട്ടിപ്പുകാർ അടിച്ചുമാറ്റിയത്. ഇത് മുൻവർഷത്തിൽ നിന്നും‌ 72 ശതമാനം അധികമാണ്. എന്നാൽ 2018-19 വർഷത്തിൽ ഇത് വീണ്ടും 70 ശതമാനത്തിലധികം വളർന്നു. ഇത് ബാങ്കിങ് ഓഹരികളുടെ റേറ്റിങ്ങിനെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.

ഇതിനിടയിൽ ജൂൺ നാലിന് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട പലിശ നൽകാതെ ദിവാൻ ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, വിപണിയിലെ ഒരുവലിയ ചോദ്യ ചിഹ്നമായി. ആർബിഐയുടെ അനുകൂല നടപടികൾ പോലും അപ്രസക്തമാക്കുന്നതായി വിപണിയുടെ ആശങ്ക. ഇതേതുടർന്ന് ക്രിസിൽ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് പേപ്പറുകളും ‘ഡി’(ഡീഫോൾട്) ഗണത്തിൽ പെടുത്തി. കമ്പനി 750 കോടിയും അതിന്റെ പലിശയുമാണ് അടച്ചുതീർക്കാനുള്ളത്. പൊതുബാങ്കുകളും യെസ്ബാങ്ക്, ഐഡിഎഫ്സി, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്, ഇന്ത്യ ബുൾ, എൽ&ടി ഫിനാൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് കമ്പനിയിലെപ്രധാന നിക്ഷേപകർ.



മഴ വൈകുന്നു



മഴ വൈകുന്നത് വിപണിയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നു. ഐഎംഡി പ്രവചിച്ച ജൂൺ ആറിനും, സ്കൈമെറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ജൂൺ നാലിനും മൺസൂൺ കേരളം തീരമണഞ്ഞില്ല. മഴ വൈകുന്നത് ക്രമമായി പെയ്തൊഴിയാതെ, പേമാരിയായി മാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും വിപണി തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഇന്നു മുതൽ കേരള തീരത്ത് കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് രാജ്യം നോക്കിക്കാണുന്നത്.

കുറയുന്ന എണ്ണ വില ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ ഐശ്വര്യം



ലോകവ്യാപാരയുദ്ധ ഭീഷണികൾ കുറയാതെ നിൽക്കുന്നത് എണ്ണ വില കയറാതെ കാത്തു. ബാരലിന് 61 ഡോളറിൽ താഴെ പോയ എണ്ണ വില ഇനിയും കുറഞ്ഞേക്കാം. വില ബാരലിന് 60 ഡോളറിൽതാഴെ പോകാതെ നിറുത്താനാണ് ഉത്പാദക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശ്രമം.

ഒപെക് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉല്പാദന നിയന്ത്രണം ഈ വർഷം തുടരുമെന്ന് സൗദി ഓയിൽ മിനിസ്റ്റർ ഖാലിദ് അൽ ഫാലി സെൻറ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിൽപ്രഖ്യാപിച്ചത്, എണ്ണ ഉപഭോക്‌തൃ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആശങ്കയോടെയാണ് കേട്ടത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുട്ടിനും എണ്ണ വിലകുറയുന്നത് അമേരിക്കൻ റിഫൈനറികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഗുണമെന്നും , 60 ഡോളറിനും 65 ഡോളറിനും ഇടയിലുള്ള വിലയിൽ തങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചത്, സൗദിയുടെ വാദങ്ങളോട് താതാത്മ്യപെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നും കരുതുന്നു. എങ്കിൽ എണ്ണ ഉത്പാദക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഏകീകരണം എണ്ണ വില വല്ലാതെ കുറയാതെ തന്നെ നോക്കും.



ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 10 ശതമാനത്തോളം എണ്ണ വില ഇടിഞ്ഞതിൻറെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തന്നെയാണ്. എണ്ണ വ്യാപാര കമ്പനികൾ, ലൂബ്രിക്കന്റ് കമ്പനികൾ, സിമെന്റ്, വിമാന ഓഹരികൾ എന്നിവ നേട്ടംതുടരും.



ജി-20 ഉച്ചകോടി



ലോക വ്യാപാരയുദ്ധം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയിൽ ഈ മാസാവസാനം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ 20 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ലോകത്തെ മറ്റൊരുസാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്കായി ഒരുമിക്കുന്നത്. ജി-20 യുടെ മുന്നോടിയായി ജപ്പാനിലെ ഫുക്കുവോക്കയിൽ നടക്കുന്ന ധനമന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനം രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക രംഗം 2020 ഓടെ മുന്നേറ്റപതയിലാകും എന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വ്യാപാര യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ വിലയിരുത്തുകയാണ് ജി 20 ധനമന്ത്രിമാർ.

യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവൻ മ്യൂണിക്കിൻ, ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണർ യി ഗാംഗുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ വ്യാപാരയുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി വിഗതികൾ നിർണയിക്കും. ഒസാക്കയിൽ ട്രംപും ജിൻപിങ്ങുംതമ്മിൽകൈ കൊടുത്ത് പിരിയുന്നതല്ല, പരസ്‌പരം ആശ്ലേഷിച്ച് പോകുന്ന കാഴ്ചക്കാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി ചൈനയുടെമേൽ അധികനികുതി പരിഗണിക്കൂ എന്ന ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഈമാസത്തേക്ക് ഭയക്കേണ്ടതില്ല.



ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി



കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റു ക്രപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ മൈനിങ്ങും കൈവശം വയ്ക്കലും കൈമാറ്റവും പത്തുകൊല്ലം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമായി ഇന്ത്യയിൽ മാറും. ബിറ്റ്കോയിൻ മുതലായ ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളുടെ മേൽ ആർബിഐ പുലർത്തി വന്ന നയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ നടപടികൾ. ഒഫീഷ്യൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ബിൽ 2019 തയ്യാറാക്കാനായി പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ ആർബിഐ അടുത്തു തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

സ്വർണം



സ്വർണം കുതിക്കുകയാണ്. ട്രംപിന്റെ വ്യാപാരക്കരാർ പിന്മാറ്റ ട്വീറ്റിൽ തകർന്നു തുടങ്ങിയ ബോണ്ട്, ഓഹരി വിപണികളിൽ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോയ പണം സ്വർണത്തിൽ അണകെട്ടിയതാണ് റെക്കോർഡ് വില വർധനവിനാധാരം. വ്യാപാര യുദ്ധം ചൈനയും മെക്സിക്കോയും കടന്നു മുന്നേറുമ്പോൾ സ്വർണവും കൂടെ മുന്നേറുക തന്നെ ചെയ്യും. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 1330 ഡോളറിലധികമാണ് സ്വർണ വില. രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് 50 ഡോളറിലധികം വർധനവ്.

സെക്ടറുകളും ഓഹരികളും



∙ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ 11000 കോടിരൂപയുടെ ഓഹരി വില്പനക്കൊരുങ്ങുന്നു. ഓഹരി നേട്ടമുണ്ടാക്കും.

∙ ഭാരതി ഇൻഫ്രാടെൽ, ഇൻഡസ് ടവർ ലയനത്തിന് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബുണൽ അനുമതിനൽകിയത് ഭാരതി ഇൻഫ്രാടെല്ലിന് ഗുണമാണ്.

∙ ടൈറ്റാൻ കുതിക്കുകയാണ്. മുത്തൂറ്റ്, മണപ്പുറം ഫിനാന്സ് എന്നിവയും നേട്ടംസ്വന്തമാക്കും.

∙ ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് 3000 കോടി രൂപ ഓഹരി വില്പനയിലൂടെ സമാഹരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു.

∙ ആന്ധ്രാ സർക്കാർ പുനപരിശോധനക്കായി ടെൻഡറുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയതത് എൻസിസിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. കമ്പനിയുടെ ഓർഡർ ബുക്കിന് 14000 കോടിയുടെ ചോർച്ചയാണ് വന്നത്. ഓഹരി നിക്ഷപയോഗ്യമാണ്.

∙ കെഎൻആർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മികച്ച നാലാം പാദഫലങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കമ്പനി14% വളർച്ചയോടെ 720 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം നേടി. ഓഹരി നിക്ഷപയോഗ്യമാണ്.

∙ എന്റർടൈൻമെന്റ് നെറ്റ്‍വർക്കും മികച്ച റിസൾട്ടാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. സൊല്യൂഷൻസ് ബിസിനസ് മുന്നേറിയതും റേഡിയോ വരുമാനം സ്ഥിരപ്പെട്ടതുമാണ് കമ്പനിക്ക് നേട്ടമായത്. ഓഹരി നിക്ഷപയോഗ്യമാണ്.

∙ സിറ്റി, എച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന് 2800 രൂപയും ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്കിന് 1980 രൂപയും ഹാവെൽസിനു 850 രൂപയും ലക്‌ഷ്യം കാണുന്നു.

∙ റിലൈൻസിന് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി 1349 രൂപ മാത്രം ലക്‌ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു.

∙ മൈൻഡ്ട്രീക് എൽആൻഡ്ടി പുതിയ ഓഫറുകളുമായി രംഗം കൊഴുപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്‌സ് ഓഹരിയുടെ ലക്ഷ്യവില 1008 രൂപയിലേക്ക് കുറച്ചിരിക്കുന്നു.

∙ ഫിച്ച് റേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ബാങ്കുകളായ ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ റേറ്റിങ് കുറച്ചത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് മേഖലയ്ക്ക് ക്ഷീണമായേക്കും.

∙ ബിബി+ എന്ന മികച്ച നിലയിൽ നിന്നും ബിബിബി- എന്ന അധിക ഭീഷണിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറിയത് ബാങ്കിന്റെ വിദേശ ധനാഗമന വഴികൾ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാക്കും. ബാങ്കിങ് ഓഹരികളും വിപണിയിൽ പിന്തള്ളപ്പെടും. ഇരു ബാങ്കുകളുടേയും ഓഹരികൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5ജി ‌ട്രയൽ നടത്തുമെന്ന് ടെലികോം മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ടെലികോം ഓഹരികൾക്ക് ആവേശമായി. ഐഡിയ, ഭാരതി എയർടെൽ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ 2018- 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ബാങ്ക് ഫ്രോഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 6800 ആണ്. ഇതിലൂടെ ബാങ്കുകൾക്കു നഷ്ടമായത് 71500 കോടി രൂപയാണ്. ബാങ്കിങ് സെക്ടറിന് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ റേറ്റിങ് കുറയുന്നതിന് ഇതു കാരണമാകും എന്നതാണ് പ്രധാന ഭീക്ഷണി.

∙ മുടന്തി നിന്നിരുന്ന ടയർ ഓഹരികൾ, എണ്ണ വില കുറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കുതിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയേക്കാം. കൂടാതെ വരും മാസങ്ങളിൽ വാഹന വിൽപന കയറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ടയർ ഓഹരികൾക് അനുകൂലമാണ്. സിയറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ 40000 കോടി രൂപ കൂടി പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തി വർധിപ്പിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ചെറുകിട ഇടത്തരം പൊതുമേഖല ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾ കയറിത്തുടങ്ങി. അടുത്ത മാസത്തെ യുണിയൻ ബജറ്റ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിക്ഷേപ പരിഗണനകൾ നടത്താവുന്നതാണ്.

∙ എച്എസ്ബിസി മാരുതിക്ക് 7200 രൂപ ലക്‌ഷ്യം കാണുന്നു.

∙ അംബുജ സിമെന്റിന് 285 രൂപ ലക്‌ഷ്യം കാണുന്നു. ഓഹരി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

∙ സിഎൽഎസ്എ ഗെയ്‌ലിന് 385 രൂപയും ഐഷറിന് 22500 രൂപയും അദാനി പോർട്ടിന് 510 രൂപയും ഡോക്ടർ റെഡ്‌ഡിസ്‌ ലബോറട്ടറീസിന് 3330 രൂപയും ടാർഗറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

∙ ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യലിന് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി 440 രൂപയാണ് ലക്‌ഷ്യം കാണുന്നത്.

∙ പെന്ന സിമെന്റിന്റെ ഐപിഓ ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ നിർമാണ പ്രവർത്തികൾ പുനരാരംഭിക്കപ്പെടുന്നത് സിമെൻറ് ഓഹരികൾക്ക് ഉണർവ് നൽകും. ജെകെ സിമെൻറ്, ബിർള കോർപ്, അൾട്രാടെക്, ശ്രീ സിമെൻറ് എസിസി എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ വിപ്രോയിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകൾ. അസിം പ്രേംജിയുടെ മകനും കമ്പനിയുടെ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫിസറുമായ റിഷാദ് പ്രേംജി കമ്പനിയുടെ പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനാകും.

∙ ജെഎസ്ഡബ്ളിയു സ്റ്റീൽ ബ്രിട്ടീഷ്സ്റ്റീലിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഓഹരി ആകർഷകമാണ്.

∙ എൻടിപിസി, സെയിൽ, കോൾ ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ ഓഹരിവിൽപന അടുത്തുണ്ടായേക്കും. ഓഹരികൾ ഈനിരക്കിൽ ആകർഷകമാണ്. ദീർഘ കാല നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കുക.

∙ ഇന്ത്യ ബുൾസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനെസ്സ് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇനിശ്രദ്ധ ധനകാര്യ വിപണിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും.

∙ ലോഹ വില വർധന ലോഹ ഓഹരികൾക്ക് കുതിപ്പ് നൽകും.

വിപണി ഈ ആഴ്ച

ഡിഎച്എഫ്എല്ലിന്റെ വീഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ പുതിയൊരു എൻബിഎഫ്സി ചുഴലിക്ക് വഴിയൊരുക്കും എന്ന് വിപണി ഭയക്കുന്നു. ആർബിഐയുടെ നിരക്ക് കുറക്കലുകൾ, ജിഡിപി വളർച്ചാ പ്രതീക്ഷ 7 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറച്ചതിൽ ആവിയായി. അതോടെ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിനങ്ങളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകരും ഫണ്ടുകളും വൻ വിൽപനയാണ് നടത്തുന്നത്.

ഈ ആഴ്ചയും വിദേശ നിക്ഷേപകർ വില്പന തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വിപണി ഈ വിൽപന സമ്മർദം അതിജീവിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. അതിനാൽ അടിസ്ഥാനം ശക്തമായ ഓഹരികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക. ബാർഗെയിൻ ഹണ്ടിങ് ദീർഘകാല നേട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കി മാത്രം നടത്തുക.

English Summary: Factors that will steer market This week