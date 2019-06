യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അധിക്ഷേപിച്ചു, 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാല് അറസ്റ്റ്

ഗൊരഖ്പൂർ∙ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഗൊരഖ്പൂരിൽ പൊലീസ് ഒരാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് നാലാമത്തെ ആളെയാണ് യോഗിയെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നത്. ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റെന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്. ഇയാളുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രശാന്ത് കനോജിയ എന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ആദ്യ ഇര. ഇദ്ദേഹം ട്വിറ്റർ പോസ്ററിലൂടെ യൊഗിയെ ആക്ഷേപിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. എന്നാൽ പ്രശാന്തിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ആവശ്യം വേണ്ട നിയമോപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പ്രശാന്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നത്. കേസ് നാളെ പരിഗണിക്കാനായി സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി.

ഇതിനു പുറമേ അതേ ദിവസം നേഷൻ ലൈവ് എന്ന സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിന്റെ മേധാവി ഇഷികാ സിങ്ങിനെയും എഡിറ്റർ അനുജ് ശുക്ലയേയും ചാനലിലൂടെ യോഗിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.

മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെ അറസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൻ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്രത്തിനെതിരെയുളള കടന്നുകയറ്റമായിട്ടാണ് സമൂഹമാധ്യമം വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നാണ് പ്രധാന മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ എഡിറ്റർമാർ പറയുന്നത്.

