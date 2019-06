പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷവും ശരിയായ ദിശയിലുള്ളതുമാണ്. മറിച്ചുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് കമ്മിഷണറേറ്റ് രൂപീകരണം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണെന്നും 2013 ജനുവരി 23 ന് യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ സംവിധാനം ക്രമസമാധാന പാലനത്തെയും കുറ്റാന്വേഷണത്തെയും കാര്യക്ഷമമാക്കും. മജിസ്റ്റീരിയൽ അധികാരം പൊലീസിനു നൽകുമ്പോള്‍ കലക്ടർമാർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള അധികാരങ്ങള്‍ നിലനിർത്തും.

പുലിമുട്ട് നിർമാണത്തിലെ കാലതാമസവും പാറ കിട്ടാനില്ലാത്തതും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വൈകിപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ സഭയെ അറിയിച്ചു. പാറ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അദാനി കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നാലു തവണ കമ്പനി സാവകാശം തേടിയതായും നാലു തവണയും സർക്കാർ നിരാകരിച്ചതായും മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അറിയിച്ചു.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് ഫലപ്രദമായി നേരിടുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കൂടുകയാണ്. കടത്തലിനു പിന്നില്‍ ആരാണെങ്കിലും നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരും. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ് ക്രമക്കേടില്‍ പൊലീസുകാരന്‍ അറസ്റ്റിലായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



മന്ത്രവാദ ആഭിചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്ധ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനാവശ്യമായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശകൾ നിയമ പരിഷ്കരണ കമ്മfഷന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത്. കെ. ജെ മാക്സി എംഎൽഎയുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മറുപടി.

1977 നു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് 19276.6 ഏക്കർ വനഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വനം മന്ത്രി കെ രാജു സഭയെ അറിയിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് 280.5 ഏക്കർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. വനഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ കോടതിയോട് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Major rejig in Kerala Police commissionerateds formed CM stick on the decision