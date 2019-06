കാണാതായ വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ മെചൂകയിൽ കാണാതായ വ്യോമസേനയുടെ എഎൻ 32 ചരക്കുവിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഈ മാസം മൂന്നിനു കാണാതായ വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അരുണാചലിലെ ലിപോ മേഖലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വ്യോമസേനാംഗങ്ങള്‍ ഈ പ്രദേശത്ത് കൂടുതല്‍ തിരച്ചിലുകള്‍ നടത്തുകയാണ്. വിമാനത്തിന്റെ പാതയില്‍ നിന്ന് 15-20 കിലോമീറ്റര്‍ വടക്ക് മാറിയാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. കാണാതായവരിൽ മൂന്നു മലയാളികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ഹെലികോപ്റ്ററുകളും സി–130ഉും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചിലും ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കവേയാണ് അവശിഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചത്. അസമിലെ ജോർഹത് വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് അരുണാചലിലെ ഷി യോമി ജില്ലയിലുൾപ്പെട്ട മേചുകയിലേക്കു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.27 നു പുറപ്പെട്ട വിമാനം ഒരു മണിയോടെയാണു കാണാതായത്. 8 സേനാംഗങ്ങളും 5 യാത്രക്കാരുമാണു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ചൈന അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 35 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണു മേചുക താവളം.

ദുർഘട വനമേഖലയിൽ തിരച്ചിലിനായി കരസേനയെയും ഇന്തോ – ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസിനെയും (ഐടിബിപി) നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഷി യോമി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമീണരും തിരച്ചിലിനായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികവും വ്യോമസേന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

