കലാപഭീതിയിൽ ബംഗാൾ: ബിജെപി, ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരെ കൊന്ന് മരത്തില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കി

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാളിൽ തൃണമൂലും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ചോരക്കളി മുറുകുന്നു. ഇന്നലെ നോർത്ത് 24 പർഗനാസ് ജില്ലയിലെ കൻകിനാരയിലുണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നാലു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു.



തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ബിജെപി പ്രവർത്തകന്റെ മൃതദേഹം മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഹൗറയിലെ സർപോത ഗ്രാമത്തിലാണ് സമതുൽ ഡോളു എന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകനെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിന് തൃണമൂൽ ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കിയെന്നാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകരും സമതുലിന്റെ കുടുംബവും പറയുന്നത്.

"സമതുൽ ബിജെപിയിലെ ഒരു മുൻനിര പ്രവർത്തകനും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൂത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തിയുമാണ്. പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ച ജയ് ശ്രീറാം റാലികൾ തൃണമൂലിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. അതിനു ശേഷം നിരവധി വധഭീഷണികൾ സമതുലിന് വന്നിരുന്നു", ഹൗറ ബിജെപി മേഖല പ്രസിഡന്റ് അനുപം മുല്ലിക്ക് പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച അറ്റ്ചാതാ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനെ കൊന്ന്‌ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജയ് ശ്രീറാം റാലികളിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വദേശ് മന്നയെ തൃണമൂൽ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നത്. 2018 ൽ പുരുലിയ പഞ്ചായത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സമയത്തും ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ തൃണമൂൽ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടപോലെ തൃണമൂലിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഏകവ്യത്യാസമെന്നും അനുപം മല്ലിക് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ ആരോപണത്തെ തൃണമൂൽ നിഷേധിച്ചു. ഇവരുടെ മരണവുമായി തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും ബിജെപി തങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് തൃണമൂൽ എംഎൽഎ പുലക് റോയ് പ്രതികരിച്ചത്.

ബിജെപിക്കെതിരെ രാജ്യത്തെ ശക്തമായ ശബ്ദമായി താൻ മാറിയെന്നും അതിനാൽ തന്റെ സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയെയും തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെന്നും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ആഞ്ഞടിച്ചു.

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ബംഗാളിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ബിജെപി – തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒറ്റ ദിവസം 4 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നോർത്ത് 24 പർഗനാസ് ജില്ലയിലെ സന്ദേശ്ഗലിയിൽ വെടിയേറ്റ് 3 ബിജെപി പ്രവർത്തകരും ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകനുമാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിക്കാൻ ബംഗാൾ ഗവർണർ ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും കണ്ടിരുന്നു.

English Summary: Bengal violence 2 killed in bomb attack and bjp supporters found hanging from trees