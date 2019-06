കൊച്ചി∙ നിപ്പ രോഗബാധ സംശയമുണ്ടായിരുന്ന 5 പേരുടെ സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ആർക്കും രോഗബാധയില്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ്, ഇടുക്കി ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ രോഗികൾക്കും രോഗബാധയില്ലെന്നു കണ്ടെത്തി. എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ ചികിൽസയിലുള്ള 2 പേരുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയിലും ഫലം നെഗറ്റീവാണ്.

