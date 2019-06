കടൽ ഭിത്തിയില്ല: ചെല്ലാനത്തെ വീടുകൾ വെള്ളത്തിൽ; ഗതാഗതം നിലച്ചു

കൊച്ചി∙ കടൽഭിത്തിയില്ലാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ചെല്ലാനം മറുവക്കാട് വീടുകളും റോഡും വെള്ളത്തിലായി. പ്രദേശത്തെ 50ഓളം വീടുകളിലാണ് വെള്ളം കയറിയത്. റോഡിൽ 400 മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ വെള്ളമൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ ഗതാഗതവും ഏറെക്കുറെ നിലച്ചു.

ചെല്ലാനത്തെ റോഡിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

പലയിടത്തും മുട്ടോളം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കടൽഭിത്തി നിർമിക്കണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമായില്ല. ജിയോട്യൂബ് അടക്കമുള്ള നൂതന വിദ്യകൾ നടപ്പാക്കാൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തിയായില്ല.

ന്യൂനമർദം ശക്തമായതോടെയാണ് തിരമാലകൾ തീരത്തേക്ക് അടിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട വായു ചുഴലിക്കാറ്റാണ് കേരളതീരം പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റും ഉയർന്ന തിരമാലകളും ഉണ്ടാകുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

