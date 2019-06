യോഗിയെ അധിക്ഷേപിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ഉടന്‍ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന് യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രശാന്ത് കനോജി എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ഉടന്‍ മോചിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. കനോജിയുടെ ഭാര്യ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കോടതി വിധി. അറസ്റ്റ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി ഉടൻ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നതാണ് യുപി പൊലീസിന്റെ നടപടിയെന്നും വിമർശനമുണ്ടായി. ട്വീറ്റിനോടു വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഈ വിധി ഇത്തരം ട്വീറ്റുകള്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരമല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഐപിസി 500ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മാനഹാനി വരുത്തിയെന്നും ഐടി നിയമത്തിലെ 67ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമത്തിലൂടെ അശ്ലീലവിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുവെന്ന കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് പ്രശാന്ത് കനോജിയ എന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് ട്വീറ്റുചെയ്തതിന് യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. ‍യോഗിയുടെ ഒാഫിസിനു മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തിയെന്ന് വിവിധ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്.

ഇതിനു പുറമേ അതേ ദിവസം നേഷൻ ലൈവ് എന്ന സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിന്റെ മേധാവി ഇഷികാ സിങ്ങിനെയും എഡിറ്റർ അനുജ് ശുക്ലയേയും ചാനലിലൂടെ യോഗിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. കനോജി അടക്കം അഞ്ചു പേരെ ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി വിധി.

