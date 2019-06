‘ശബരിമല’യിൽ പ്രായോഗിക സമീപനം വേണമെന്ന് ചിലർ; സിപിഐയിൽ ഭിന്നത

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശബരിമല വിഷയത്തെച്ചൊല്ലി സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലില്‍ ഭിന്നത. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ പ്രായോഗിക സമീപനം വേണമെന്ന വാദവുമായി ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ നിലപാട് മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് മറുവിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ശൈലിക്കെതിരെയും വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നു. അദ്ദേഹം ശൈലി മാറ്റണമെന്ന് മൂന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാര്‍ കൗണ്‍സിലില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് ശബരിമല കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വോട്ടുകൾ പോലും കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചില്ല. ഈ വിലയിരുത്തലിലാണു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രായോഗിക സമീപനം വേണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പെരുമാറ്റ ശൈലിയും പരാജയത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.

English summary: Need practical stand on sabarimala issue says CPI