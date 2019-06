അമ്മ വെള്ളം തേടി പോയി; കുടിനീര്‍ കിട്ടാതെ ഇന്ത്യൻ ബാലിക യുഎസ് മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു

വാഷിങ്ടന്‍∙ യുഎസിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റശ്രമത്തിനിടെ ആറുവയസുകാരിയായ ഇന്ത്യൻ ബാലിക അരിസോണയിലെ തെക്കന്‍ മരുഭൂമി മേഖലയില്‍ വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ അമ്മ മറ്റ് സംഘാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വെള്ളം തേടി പോയ സമയത്താണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിവഴി യുഎസിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സംഘത്തിനൊപ്പമെത്തിയ ഗുര്‍പ്രീത് കൗർ എന്ന ആറുവയസുകാരിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഏഴാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ബാലികയുടെ ദാരുണമരണം. അരിസോണയിലെ ലൂക് വില്ലെയിലാണ് കുട്ടി മരിച്ചത്. മൃതശരീരം കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം അതീവ ദുർഘടമായ ഭൂപ്രദേശമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

യുഎസ്-മെക്‌സിക്കോ രാജ്യാന്തര അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് 17 മൈൽ അകലെനിന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ജീർണിച്ച മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ അതിര്‍ത്തി വഴി യുഎസിലേക്ക് കടക്കാനെത്തിച്ചത് മനുഷ്യക്കടത്തുകാരാണെന്നാണ് നിഗമനം.

അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പട്രോളിങ്ങിനു പോയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ടുകുട്ടികളും കുറച്ചു മണിക്കൂറുകള്‍ മുമ്പുവരെ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ടക്‌സണ്‍ മേഖലയില്‍നിന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഈ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ച് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. ഈ വര്‍ഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കുടിയേറ്റ സംഘത്തിലെ കുട്ടി ഈ മേഖലയിൽ മരിക്കുന്നത്. മേയ് 30 വരെ ഈ മേഖലയില്‍ 58 കുടിയേറ്റക്കാരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. 2018 ൽ മരണസംഖ്യ 127 ആയിരുന്നു.

English Summary: 6-Year-Old Indian Girl Died In US Desert As Mother Went To Look For Water