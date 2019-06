യാത്ര ട്രെയിനിലെ എസി കോച്ചുകളിൽ; ലഹരിവസ്തുക്കൾ കടത്തിയ എൻജിനീയർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി∙ ഗോവ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു രാസലഹരിവസ്തുക്കൾ കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണി ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി ബിനോ വർഗീസ് (31) ഷാഡോ പൊലീസ് പിടിയിലായി. ഇയാളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാംപുകളും എക്സ്റ്റസി ടാബ്‌ലെറ്റുകളും പിടികൂടി. ‘ടിക് ടാക്ക്’, ‘ലൗ ടാബ്’ എന്നൊക്കെ അറിയപെടുന്ന രാസലഹരിവസ്തുക്കളാണു പിടികൂടിയത്. കേസ് സംബന്ധിച്ചു പൊലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം:



എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ ബിനോ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കു ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ ശേഷമാണു ലഹരിമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കച്ചവടസാധ്യത മനസിലാക്കി, കേരളത്തിലെത്തിച്ചു വിൽക്കുകയായിരുന്നു. ട്രെയിനിലെ എസി കോച്ചുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബിനോ, നഗരങ്ങളിൽ മാറിമാറി താമസിച്ചു വിതരണം ചെയ്തു.

ഉപഭോക്താവിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു എൽ‌എസ്ഡി സ്റ്റാംപിന് 6000 രൂപയും എക്സ്റ്റസി ടാബ്‌ലെറ്റിന് 5000 രൂപ വരെയും ഇയാൾ ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നു ബിനോയുടെ വിവരം ശേഖരിച്ച ശേഷം സൈബർസെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ജി. പൂങ്കുഴലി, സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് എസിപി എസ്.ടി.സുരേഷ് കുമാർ, ഷാഡോ എസ്ഐ ജോസഫ് സാജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണു പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

English summary: Engineer under custody with drugs in Kochi