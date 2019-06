നീതി ആയോഗ് അപര്യാപ്തം; പ്ലാനിങ് കമ്മിഷന് പകരമായില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ നീതി ആയോഗിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അപര്യാപ്തമാണെന്നു മുഖ്യന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനു പകരമാകാന്‍ നീതി ആയോഗിനു കഴിഞ്ഞില്ല. കേന്ദ്രം വിളിച്ചു ചേർത്ത നീതി ആയോഗ് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. പ്ലാനിങ് കമ്മിഷനില്‍ നിന്നും നീതി ആയോഗിലേക്കുള്ള മാറ്റം കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളില്‍ നേരത്തേ ലഭ്യമായിരുന്ന ധനസ്രോതസ് ഇല്ലാതാക്കി.

രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും പൊതുതാൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ കഴിയും വിധം കൂട്ടായ ഫെഡറല്‍ സംവിധാനം രൂപപ്പെടണം. കേന്ദ്രതലത്തില്‍ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍ ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള കേന്ദ്രപദ്ധതികളില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു കൂടുതല്‍ വിഹിതം വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതു സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ ധനകാര്യ ശേഷി കുറയുന്നതിന‌ു കാരണമാകുന്നു.

അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം പൂര്‍ണമായ അര്‍ഥത്തില്‍ നടപ്പാകണം. മഹാപ്രളയത്തിനു ശേഷം കര്‍ക്കശമായ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മൂലം കേരളത്തിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് 31,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണു സഹിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.



English summary: NITI Aayog did not fulfill the aim Pinarayi Vijayan