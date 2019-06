നിർണായ നീക്കം; ബദല്‍ സംസ്ഥാനസമിതി യോഗം ഞായറാഴ്ച: പിളർപ്പിന്റെ വക്കിൽ

കോട്ടയം∙ പിളര്‍പ്പിന്റെ വക്കില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്. ജോസ് കെ.മാണി വിളിച്ച ബദല്‍ സംസ്ഥാനസമിതി യോഗം ഞായർ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനു കോട്ടയത്ത് ചേരും. പുതിയ ചെയര്‍മാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് യോഗത്തിന്‍റെ അജൻഡയെന്നു ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ നാലിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടു കത്തു നൽകിയിട്ടും പി.ജെ. ജോസഫ് വിളിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണു നിയമപരമായി കമ്മിറ്റി ചേരുന്നത്.

എല്ലാവർക്കും കത്ത് അയച്ചു. എസ്എംഎസും അയച്ചു. ചെയർമാൻ യോഗം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനായി അംഗങ്ങൾക്കു ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്താം. നിവേദനം നൽകി പത്തു ദിവസത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.ഐ. ആന്റണിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അതനുസരിച്ചാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. പി.ജെ. ജോസഫിനും കത്തയച്ചു, പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി ഓഫിസിൽ യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണു തീരുമാനം.

ചെയർമാന്റെ മുറിയിൽ കെ.എം. മാണിയുടെ കസേരയിൽ ഇരുന്നാണ് ജോസ് കെ. മാണി ചർച്ച നടത്തിയത്. പിന്നീട് അവയിലബിൾ സ്റ്റീയറിങ് കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നു .തോമസ് ചാഴികാടൻ, എംഎൽഎമാരായ റോഷി അംഗസ്റ്റിൻ, എൻ. ജയരാജ്, നേതാക്കളായ പി.ടി. ജോസ്, ജോസഫ് പുതുശേരി, സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് തുടങ്ങിയവരും ഓഫിസിലുണ്ടായിരുന്നു.

ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഓഫിസുകൾക്കു പൊലീസ് കാവലുണ്ട്. ജോസഫ് വിഭാഗം കോടതിയിൽ പോയി സ്റ്റേ വാങ്ങാതിരിക്കാനാണു പ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ടാക്കിയത്. ചെയര്‍മാന്‍ പദവിക്കുവേണ്ടി ജോസഫ്, ജോസ് പക്ഷങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടങ്ങിയ ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ണായക നീക്കമാണിത്.

English Summary: No truce in sight between warring factions in Kerala Congress