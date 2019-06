സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് അവധി നിഷേധിച്ചു; യുവഡോക്ടർ ജീവനൊടുക്കി

റോത്തക്ക്‌ ∙ ഹരിയാനയിലെ റോത്തക്കിൽ 30 വയസ്സുള്ള യുവഡോക്ടർ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ആത്മഹത്യചെയ്ത നിലയിൽ. റോത്തക്കിലെ പിജിഐഎംഎസ് ആശുപത്രിയിൽ പീഡിയാട്രിക്സിൽ എം.ഡി ചെയ്യുകയായിരുന്ന കർണാടക സ്വദേശി ഡോ. ഓങ്കാറാണ് വ്യാഴാഴാച രാത്രി ജീവനൊടുക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വകുപ്പ് മേധാവി അവധി അനുവദിക്കാത്തതാണ് ഓങ്കാറിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സഹോദരിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാൻ വാങ്ങിയ ദുപ്പട്ട കഴുത്തിൽ കുരുക്കി ഫാനിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങിയാണ് ഓങ്കാർ ജീവനൊടുക്കിയത്.

വകുപ്പ് മേധാവി ഇയാളെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കാറുണ്ടെന്നും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും സഹപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. 'ഓങ്കാറിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറുപ്പൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ വകുപ്പ് മേധാവി നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു. സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അവധിയും അവർ ഓങ്കാറിനെ അനുവദിച്ചില്ല', പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വകുപ്പ് മോധാവി ഡോ. ഗീതാ ഗത് വാലിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓങ്കാറിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഗീതയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.

സഹപ്രവർത്തകന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് മറ്റ് ഡോക്ടർമാർ. ഓങ്കാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ഡോ. ഗീതയെ പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവർ വൈസ് ചാൻസിലർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Denied Leave for Sister’s Wedding, Karnataka Doctor Studying in Rohtak Kills Himself