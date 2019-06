കോട്ടയം∙ കേരള കോൺഗ്രിന്റെ(എം) ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന നിർണായക യോഗത്തിനു കോട്ടയത്തു തുടക്കം. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കെ.ഐ. ആന്റണി വിളിച്ചു ചേർത്ത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം സിഎസ്ഐ റിട്രീറ്റ് സെന്ററിൽ തുടങ്ങി. ഇന്നു ചേരുന്നതു ബദൽ കമ്മിറ്റിയല്ലെന്ന് ജോസ് കെ.മാണി വ്യക്തമാക്കി. കമ്മിറ്റി യോഗത്തെപ്പറ്റി പി.ജെ. ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയർമാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇന്നുണ്ടാകും. പാര്‍ട്ടി ഭരണഘടനപ്രകാരം വ്യവസ്ഥാപിതമാര്‍ഗത്തിലൂടെയാണ് യോഗം വിളിച്ചത്. ഇത് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ യോഗമാണെന്ന പി.ജെ. ജോസഫിന്റെ പ്രസ്താവന മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ജോസ് കെ.മാണി പറഞ്ഞു.

കെ.എം.മാണി അന്തരിച്ചപ്പോള്‍ ഒഴിവുവന്ന ചെയര്‍മാന്‍ പദവിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെ വീണ്ടും പിളര്‍പ്പിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചത്. ചെയര്‍മാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സംസ്ഥാനസമിതി വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പി.ജെ.ജോസഫ് അംഗീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ജോസ് കെ.മാണി ബദല്‍ യോഗം വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് പിളര്‍പ്പുതന്നെയാണെന്ന നിലപാടിലാണ് പി.ജെ.ജോസഫ്.



ഉന്നതാധികാര ജോസഫിന് മേല്‍ക്കയ്യുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനസമിതിയില്‍ ജോസിനാണു ഭൂരിപക്ഷം. പ്രധാനതീരുമാനങ്ങള്‍ സമവായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേണമെന്ന കീഴ്‍വഴക്കം പാലിക്കണമെന്ന് ജോസഫ് പക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് കാരണവും ഇതാണ്. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ജോസഫിനൊപ്പം പോകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പിടിക്കാന്‍ ജോസ് കെ.മാണി കടുത്ത നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു.

തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ്...

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ (എം) നിയമോപദേശകർ കോട്ടയത്ത് എത്തിയിരുന്നു. രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. അതോടെ പ്രവർത്തകർക്കു കാര്യം മനസ്സിലായി. പാർട്ടി വീണ്ടും പിളർപ്പിലേക്കു നീങ്ങുന്നു. പിളർന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു നേതാക്കൾക്ക് അറിയാം. പാർട്ടി ഓഫിസ് സംരക്ഷണമാണു പ്രധാനം. പ്രവർത്തകർ മെല്ലെ മെല്ലെ പാർട്ടി ഓഫിസിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ മിക്ക ദിവസവും കോട്ടയത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം മാണി വിഭാഗം ബുക്കു ചെയ്തിട്ടിരുന്നു. ഏതു നിമിഷവും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു നേതൃത്വത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചുരുക്കം. പക്ഷേ ശനിയാഴ്ച മാത്രം ഓഡിറ്റോറിയം കണ്ടെത്താൻ മാണി വിഭാഗം കഷ്ടപ്പെട്ടു.

വെള്ളിയാഴ്ച പി.ജെ. ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതാധികാര സമിതി ചേർന്നതോടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ മാണി വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച ഓഡിറ്റോറിയം കിട്ടാനില്ല. കോട്ടയത്തും പരിസരത്തും അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും പറ്റിയ ഓഡിറ്റോറിയമില്ല. 450 പേരുണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ. പക്ഷേ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടനം കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ 1000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം വേണം. ഒടുവിൽ ഉച്ചയോടെ സിഎസ്ഐ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ ബുക്ക് ചെയ്തു. അവിടെയാണിപ്പോൾ നിർണായക യോഗം നടക്കുന്നതും.

ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തിയതിന്റെ പാതയിൽ ഉന്നതാധികാരസമിതി വിളിച്ചുചേർക്കാനായി മറുവിഭാഗം കഴിഞ്ഞദിവസം ഒപ്പുശേഖരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ മാണി വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചത്. സി.എഫ്.തോമസ് ചെയർമാൻ, താൻ കക്ഷിനേതാവും വർക്കിങ് ചെയർമാനും, ജോസ്. കെ.മാണി ഡപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ എന്നതാണ് ജോസഫ് ഒടുവിൽ വച്ച ഫോർമുല. ഇതു ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗം കയ്യോടെ തള്ളി. ഇരുഭാഗത്തെയും പ്രകോപനങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അനുരഞ്ജനത്തിന് ഇനി അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം.

കത്തും എസ്എംഎസും

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കമ്മിറ്റിയിലെ 127 അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട കത്ത് ചെയർമാന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വർക്കിങ് ചെയർമാൻ പി.ജെ ജോസഫിനു നൽകിയിരുന്നുവെന്നു ജോസ്. കെ. മാണി വിഭാഗം പറയുന്നു. ജോസഫ് യോഗം വിളിക്കാൻ തയാറാകാഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന അംഗം പ്രഫ. കെ.എ ആന്റണി അറിയിപ്പു നൽകിയത്. പി.ജെ. ജോസഫ് അടക്കം എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കത്തും എസ്എംഎസും അയച്ചതായി ജോസ്. കെ. മാണി പറഞ്ഞു. തോമസ് ചാഴികാടൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, എൻ. ജയരാജ്, ജോസഫ് എം. പുതുശേരി, പി.ടി ജോസ്, സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗകാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അവെയ്‌ലബിൾ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നു.

പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിൽ മുൻതൂക്കം ജോസ് വിഭാഗത്തിനാണ്. കമ്മിറ്റികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. കുറച്ചു പേർ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറിയാലും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി (450), സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി (111), ഉന്നതാധികാര സമിതി (29), പാർലമെന്ററി പാർട്ടി (എംഎൽഎ, എംപി) എന്നിവയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിൽ കുറഞ്ഞതെന്തും സ്വീകരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാകും എന്നു ജോസ്. കെ. മാണി കരുതുന്നു. നിലവിൽ ഭരണഘടനാപരമായി അധികാരങ്ങൾ പി.ജെ. ജോസഫിനാണ്. സമവായത്തിന്റെ പേരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നീട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം തന്ത്രം. എന്നാൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തി ചെയർമാനാകുക എന്നതാണ് ജോസ് കെ. മാണിയുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റ് ഏതു സ്ഥാനം എടുത്താലും പാർട്ടിയിൽ അധികാരം ലഭിക്കില്ല.

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിയമപരമായാണു വിളിച്ചതെന്നും ജോസ് വിഭാഗം പറയുന്നു. നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. കാൽഭാഗം അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഭരണഘടനാപരമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചേ തീരു. പി.ജെ. ജോസഫാണു വിളിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ യോഗം വിളിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നു കെ.ഐ. ആന്റണിയെ യോഗം വിളിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ യോഗത്തിനു സാധുതയില്ലെന്നു ജോസഫ് വിഭാഗം പറയുന്നു. ചെയർമാനാണു യോഗം വിളിക്കേണ്ടത്. നിലവിൽ ചെയർമാന്റെ ചുമതല പി.ജെ. ജോസഫിനാണ്. 2018 ലാണു ചെയർമാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നത്. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പു വരെയുള്ളതു ഒഴിവു നികത്തൽ മാത്രം. അതിനായി സമവായം വിളിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച 29 അംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിലെ 15 അംഗങ്ങൾ പി.ജെ. ജോസഫിനു കത്തു കൊടുത്തു. ആ യോഗം മാത്രമാണു നിയമപരം.

ഒരുമിച്ചിട്ടും ഒന്നാകാതെ

2010 ൽ ഒരുമിച്ചെങ്കിലും ജോസഫ്–മാണി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത പലവട്ടം തലപൊക്കി. ജോസ് കെ. മാണി നടത്തിയ കേരള യാത്രയോടെ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി. ജാഥ നടത്തുന്നതു കൂടിയാലോചനയില്ലാതെയാണെന്നു പി.ജെ. ജോസഫും പരസ്യ പ്രസ്താവന വഴി കേരള യാത്രയുടെ തിളക്കം കുറച്ചുവെന്നു മാണി വിഭാഗവും ആരോപിച്ചു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി.ജെ. ജോസഫ് സീറ്റു ചോദിച്ചതോടെ തർക്കം വഴക്കായി. കെ.എം. മാണിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ ഇരു വിഭാഗവും ചേരിതിരിഞ്ഞ് പോരാട്ടവും പോർവിളിയും. ഭരണഘടനയുടെ പഴുതിലൂടെ അധികാരം വർക്കിങ് ചെയർമാൻ പി.ജെ. ജോസഫിന്റെ കൈകളിലെത്തി.

സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോയി എബ്രഹാമിന്റെ പിന്തുണ കൂടി ജോസഫിനു ലഭിച്ചു. സമവായത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി പിടിച്ചടക്കാനാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു മാണി വിഭാഗം സംശയിച്ചു. ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വിട്ടു നൽകില്ലെന്നു മാണി വിഭാഗവും ജോസ് കെ. മാണിയെ ചെയർമാനാക്കില്ലെന്നു ജോസഫ് വിഭാഗവും നിലപാട് എടുത്തതോടെ പാർട്ടി വീണ്ടും രണ്ടു വഴിക്ക്.

English Summary: Kerala Congress (M) on the verge of split