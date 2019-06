സ്വന്തം പാളയത്തില്‍ ശക്തനായി ജോസഫ്: ജോസ്. കെ മാണിക്കെതിരെ നടപടിക്കു നീക്കം

കോട്ടയം∙ അധികാരത്തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് പിളര്‍പ്പിന്‍റെ വക്കില്‍. ചെയര്‍മാനെ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ജോസ്.കെ. മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബദല്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് ചേരും. യോഗം ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പി.ജെ. ജോസഫും രംഗത്തെത്തി. വിമത നീക്കം നടത്തിയ ജോസ്.കെ.മാണിക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം.

സ്വന്തം പാളയത്തില്‍ നിന്ന് പി.ജെ. ജോസഫിന് പിന്തുണയേറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി വിളിക്കാനുള്ള ജോസ്.കെ. മാണിയുടെ തീരുമാനം. ചെയര്‍മാന്‍ പദവിക്ക് വേണ്ടി ജോസഫ്, ജോസ് പക്ഷങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടങ്ങിയ ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും നിര്‍ണായക നീക്കമാണിത്. കോട്ടയം സിഎസ്ഐ റിട്രീറ്റ് സെന്‍റില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് യോഗം. അംഗങ്ങള്‍ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാന്‍ വര്‍ക്കിങ് ചെയര്‍മാന്‍ പി.ജെ. ജോസഫ് തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. പി.ജെ ജോസഫ് ഉള്‍പ്പെടെ മുഴുവന്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ക്കും യോഗത്തിന്‍റെ അജൻഡ വ്യക്തമാക്കി അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ജോസ്.കെ.മാണിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും വിമത നീക്കമായാണ് ജോസഫ് പക്ഷം കണക്കാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം ചെയര്‍മാന്‍റെ അഭാവത്തില്‍ വര്‍ക്കിങ് ചെയര്‍മാന് മാത്രമാണെന്നും ബദല്‍ നീക്കം ഭരണഘടനവിരുദ്ധമാണെന്നും പി.ജെ. ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വിമത പ്രവർത്തനമായി യോഗത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ജോസ് പക്ഷത്തിന്‍റെ നിലപാട്.

ചെയര്‍മാനെ സമവായത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഹൈപവര്‍ കമ്മിറ്റിയിലെ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങള്‍ ജോസഫിനെ സമീപിച്ചു. ബദല്‍ യോഗത്തില്‍ ജോസ്.കെ. മാണിയെ ചെയര്‍മാനാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഇതോടെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പിളര്‍പ്പ് യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. ഇനി യഥാര്‍ഥ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ആരെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിരിക്കും തുടര്‍ന്നുള്ള പോരാട്ടം.

English Summary: New chairman to be named today says Jose K Mani, No truce in sight between warring factions