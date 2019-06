മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ തർക്കം; കൊല്ലത്ത് സുഹൃത്തിനെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി, പിറ്റേന്ന് കീഴടങ്ങി

കൊല്ലം ∙ മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിൽ തലയ്ക്കടിയേറ്റ് കൊല്ലം കടയ്ക്കലിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. കടയ്ക്കൽ ചേക്കിൽ പണയിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീകുമാറിനെ (24) സുഹൃത്ത് ഗോപകുമാര്‍ (34) വിറകു കഷ്ണം കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചാണു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃത്യത്തിനു ശേഷം പ്രതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി.



ഇന്നലെ രാത്രി പത്തോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അയല്‍വാസികളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ ഗോപകുമാറും ശ്രീകുമാറും പതിവായി ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ഗോപകുമാറിന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇരുവരും മദ്യപിച്ചു. ഇതിനിടയില്‍ വാക്കേറ്റമായി. തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ ഗോപകുമാര്‍ ശ്രീകുമാറിനെ വിറകു കഷ്ണം കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു. വീട്ടില്‍ മറ്റാരുമില്ലാത്തിനാല്‍ വിവരം പുറംലോകമറിഞ്ഞില്ല.

ഇന്നു രാവിലെ വീടിനു സമീപത്തെ കവലയിലെത്തി ഗോപകുമാര്‍ തന്നെ കൊലപാതക വിവരം നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ പ്രതി കടയ്ക്കല്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി. ഗോപകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റു രേഖപ്പെടുത്തി. ശ്രീകുമാറിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കും.



English Summary: Man brutally thrashed to death in Kollam by his friend