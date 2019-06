ഗ്രിഡിൽ അജ്ഞാത ആക്രമണം, നിശ്ചലമായത് 2 രാജ്യങ്ങൾ; ‘ഇരുണ്ട ദിനത്തിൽ’ സംഭവിച്ചത്

ബ്യൂനസ് ഐറിസ്∙ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു അത്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഇരുട്ടിലാണ്ടു. ജലവിതരണം നിലച്ചു, ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനുകൾ നിന്നു, ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ താറുമാറായി, ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ ജനറേറ്ററുകൾ തേടി അലഞ്ഞു... ശിലായുഗത്തിലേക്കു മടങ്ങിയതു പോലെ എന്നാണ് ഒരാൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് അർജന്റീനയിലും യുറഗ്വായിലും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴോടെയാണു രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെയും വൈദ്യുതി വിതരണം പൂർണമായും നിലച്ചത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നേരിട്ട ഈ പവർകട്ടിനു മുന്നിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും അധികാരികളും കോടിക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾക്കും പകച്ചു നിൽക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

അർജന്റീനയിലെ 4.8 കോടിയോളം ജനങ്ങളെയും യുറഗ്വായിലെ 34 ലക്ഷം പേരെയും ഈ അപ്രതീക്ഷിത വൈദ്യുതി മുടക്കം പൂർണമായും ബാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നതിനുള്ള ഉത്തരം പക്ഷേ 24 മണിക്കൂറിനപ്പുറവും അധികൃതർക്കു നൽകാനായിട്ടില്ല. ദേശീയ വൈദ്യുത ശൃംഖലയിൽ വന്ന തകരാർ എന്നു മാത്രമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ആകെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം. ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തതിനാൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് തെക്കു ഭാഗത്തുള്ളവർ മാത്രം പവർകട്ടിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച വൈദ്യുതി വിതരണം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുമായി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇത്തരമൊരു ‘ഇരുണ്ടദിന’ത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണ്.



പ്രശ്നം അണക്കെട്ടിൽ?

സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ അർജന്റീന പ്രസിഡന്റ് മൊറീഷ്യോ മക്രി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രശ്നത്തെ അതീവ ഗുരുതരമെന്നാണ് എനർജി സെക്രട്ടറി ഗുസ്താവോ ലൊപ്പെറ്റെഗ്വി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ജാഗ്രത കൂടിയതു കൊണ്ടും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാമെന്നും ഊർജ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അർജന്റീനയിലും യുറഗ്വായിലും വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനായി ഒരൊറ്റ പവർഗ്രിഡാണുള്ളത്. ബ്യൂനസ് ഐറിസിൽ നിന്ന് 450 കി.മീ. അകലെ സാൾട്ടോ ഗ്രാൻഡെ പവർപ്ലാന്റിനോടു ചേർന്നാണ് ഗ്രിഡിന്റെ സ്ഥാനം.

ബ്യൂനസ് ഐറിസിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: എഎഫ്‌പി

അർജന്റീനയും പാരഗ്വായും സംയുക്തമായി നിർമിച്ച യാസിരേറ്റ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തുന്നത്. പരാന നദിയിലെ ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് സാൾട്ടോ ഗ്രാൻഡെയിലേക്ക് വൈദ്യുതിയെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിലാണു പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്നും ഊർജവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടല്ല പ്രശ്നമുണ്ടായത്. പവർഗ്രിഡിനെ കൂടുതൽ തകർച്ചയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ സിസ്റ്റം ഓട്ടമാറ്റിക്കായി ‘ഷട്ട് ഡൗൺ’ ആയതാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇത്രയേറെ പേരെ ബാധിക്കാവുന്ന വിധം വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിന്റെ ‘ചെയിൻ റിയാക്‌ഷൻ’ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നതാണ്. പ്രശ്നമേതുമാകാം, പക്ഷേ സൈബർ ആക്രമണമാകാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല– വകുപ്പ് പ്രതിനിധി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

മരുഭൂമിയായി ബ്യൂനസ് ഐറിസ്

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7.07ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പൂർണമായും ഇരുട്ടിലായതായി വകുപ്പ് സമ്മതിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം ചിലയിടത്ത് വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി. ‘ഇന്റർകണക്‌ഷൻ’ സംവിധാനം തകർന്നെന്നും വൻ പവർകട്ടാണെന്നും എനർജി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ കുറിപ്പിറക്കിയിരുന്നു. ജനറേറ്ററുകൾ കൊണ്ടു പരിഹരിക്കാവുന്നതായിരുന്നില്ല ഇത്. അപ്പോഴും ഇതിലേക്കു നയിച്ച കാരണം അവ്യക്തം! അർജന്റീനയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ അതിർത്തി രാജ്യമായ പാരഗ്വായിലും നേരിയ തോതിൽ പവർ കട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ചിലെയിലും ചിലയിടത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ അർജന്റീനയും യുറഗ്വായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബ്രസീലിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമുണ്ടായില്ല.

ബ്യൂനസ് ഐറിസിൽ തകരാറിലായ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ. ചിത്രം: എഎഫ്‌പി

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ബ്യൂനസ് ഐറിസിലെ ചിലയിടത്തു വൈദ്യുതിയെത്തിയെങ്കിലും മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിശ്ചലമാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് പവർകട്ട് സംഭവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇതിലും രൂക്ഷമായേനെയെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ട്രാഫിക് തകരാറിനൊപ്പം കനത്ത മഴ കൂടിയെത്തിയതോടെ തലസ്ഥാന നഗരം വലഞ്ഞു. പലയിടത്തും വാഹനാപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ പമ്പുകളും അടഞ്ഞതോടെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ നഗരം ‘മരുഭൂമി’യായെന്നും ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ കമന്റ്. പല ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനവും ഇപ്പോഴും ജനറേറ്ററുകളിലാണ്. ആശുപത്രികളിലെ ലിഫ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കാതായതോടെ രോഗികൾ വൻ ദുരിതത്തിലും.

വെള്ളവും വെളിച്ചവുമില്ലാതെ...

ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയെത്തിയ വൈദ്യുതിമുടക്കം ഹോട്ടലുടമകൾക്കും വൻ തിരിച്ചടിയായി. മിക്ക റസ്റ്ററന്റുകളും പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കൾ തീരെ കുറവായിരുന്നെന്നായിരുന്നു ഉടമകൾ പറയുന്നത്. ജലവിതരണം നിർത്തലായതും ജനത്തെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തി. എത്രനാൾ പവർകട്ട് തുടരുമെന്നറിയാത്തതിനാൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ വെള്ളക്കുപ്പികളും പെട്ടെന്നു വിറ്റുതീർന്നു. ജലം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പവർകട്ടിനെ നേരിടാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ചില പ്രവിശ്യകളിലേക്കുള്ള ഗവർണർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പും അർജന്റീനയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മെഴുകുതിരി വെട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇവിടങ്ങളിലെ വോട്ടിങ്.

അർജന്റീനയിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പവർകട്ട് ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏതാനും മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കു പ്രശ്നമുണ്ടായി. നിലവിൽ അർജന്റീനയിലെ മുക്കാൽപങ്കു വരുന്ന പ്രദേശത്തും വൈദ്യുതി തിരിച്ചെത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യുറഗ്വായിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ജനറേറ്ററുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈദ്യുതി ആകെയുണ്ടായിരുന്നതാകട്ടെ വൻകിട ഹോട്ടലുകളിൽ മാത്രവും. യുറഗ്വായുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലും കനത്ത മഴയായിരുന്നു.

‘ഇലക്ട്രിക്കൽ വാർ’

വെനസ്വേലയിൽ മൂന്നു മാസം മുൻപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സമയത്ത് സമാനമായ പവർകട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെനസ്വേലയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട അത്തരമൊരു വൈദ്യുതിമുടക്കം. ഊർജവിതരണ മേഖലയിലെ അഴിമതിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതുമാണ് പവർകട്ടിനു കാരണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചത്. എന്നാൽ സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ യുഎസ് നടത്തുന്ന ‘ഇലക്ട്രിക്കൽ യുദ്ധ’മാണതെന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയുടെ ആരോപണം. അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 2009ൽ ബ്രസീലിലും സമാനമായ വൈദ്യുതി മുടക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Massive Failure in National Power Grid Causes Complete Blackout in Argentina and Uruguay