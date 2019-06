കശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണം; ആർമി മേജർക്ക് വീരമൃത്യു, മൂന്നു സൈനികർക്ക് പരുക്ക്

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിൽ ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആർമി മേജർക്ക് വീരമൃത്യു. മൂന്നു സൈനികർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റ സൈനികരെ 92 ബേസ് സൈനികാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ദക്ഷിണ കശ്മീരിൽ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ അക്കാബലിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. പ്രദേശത്ത് രാവിലെ സൈനികർ പ്രതിരോധനിര തീർക്കുകയും തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തിരച്ചിലിനിടയിൽ ഭീകരർ സൈനികർക്കു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനന്ത്നാഗിലെ ഖനബലിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അഞ്ചു സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാരും ഒരു പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറും വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു.

