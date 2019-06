കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയുമായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ നടത്തിയ ചര്‍ച്ച വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊല്‍ക്കത്ത എന്‍ആര്‍എസ് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന സമരം പിന്‍വലിച്ചു. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ മമത പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഡോക്ടർമാരുടെ 24 പ്രതിനിധികളുമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി തിങ്കളാഴ്ച ചർച്ച നടത്തിയത്. ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയാൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിന്മേലാണ് ഡോക്ടർമാർ സമരം പിൻവലിച്ചത്. ഒരു സീനിയർ പൊലീസ് ഓഫിസർക്ക് ഒരോ ആശുപത്രിയുടെയും ചുമതല നൽകുമെന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന രോഗികളെയും കൂടെവരുന്നവരെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും മമത ഉറപ്പു നൽകി.

ചികില്‍സയ്ക്കിടെ രോഗി മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു ബന്ധുക്കള്‍ ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടറെ മര്‍ദിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത്. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പണിമുടക്കി.

